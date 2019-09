Shopping Eusébio expande operações e deve gerar mil vagas de emprego neste ano

Pelo menos 60 empreendimentos devem iniciar as atividades na área de expansão do Shopping Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, a partir de 31 de outubro deste ano, quando o novo espaço será inaugurado. Com isso, a estimativa do grupo é abrir mil vagas de emprego até a data. Entre os diversos negócios, o ambiente receberá o primeiro Drive-Thru do município, além de salas de cinema, e lojas no segmento de varejo e serviços.

De acordo com o setor de Marketing da instituição, as empresas estão selecionando funcionários para ocuparem vagas de gerentes, subgerentes, vendedores, atendentes, estoquistas, fiscais, operadores de caixa, garçons, cozinheiros, mecânicos e profissionais da área da saúde. Já o Shopping Eusébio tem vagas abertas para seguranças, zeladores e serviços gerais. Os currículos destas últimas três podem ser enviados pelo e-mail do grupo (rh@shoppingeusebio.com.br).

No Drive-Thru, a ideia é fazer um atendimento menos ‘robotizado’ e mais adequado ao perfil dos clientes. A prática chamada “Cooltura de Serviço” estimula os colaboradores a lidarem com o público de forma mais natural, e sem frases padronizadas. O empreendimento ganhará, também, cinco salas de cinema - três em 3D, uma VIP e uma Premium, a primeira do estado do Ceará, conforme o grupo.