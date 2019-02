Selo “Atendimento Nota 10” certifica 24 pontos de venda da Capital

O bom desempenho observado por 24 pontos de venda na Capital garantiu a 17 empresas a certificação de qualidade Selo “Atendimento Nota 10”, projeto do Diário do Nordeste e do Grupo Dominus, empresa de auditoria, contabilidade, consultoria e RH. A iniciativa certifica empresas que estão em conformidade com parâmetros básicos de atendimento e respeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Participante pelo segundo ano, o Cometa Supermercados teve sete unidades certificadas. “Na edição anterior, tínhamos entrado com 5 lojas e aumentamos nesta. A consultoria abriu nossos olhos para processos que, às vezes, podem passar despercebidos, através de um relatório minucioso que nos traz uma boa bagagem para trabalharmos nos treinamentos deste ano”, diz Denise Carvalho, gerente de RH do supermercado.

As empresas foram submetidas à análise da estrutura física, produtos e serviços e qualificação das pessoas e operações. “Aplicamos também uma pesquisa de satisfação com os colaboradores que participam ativamente do atendimento e com alguns clientes, para conhecermos a opinião deles”, aponta Karla Carioca, sócia-administradora do Grupo Dominus.

Relacionamento

De acordo com o gerente geral de comercialização do Diário do Nordeste, Rafael Rodrigues, o projeto tem como objetivo levar ao empresariado um serviço diferenciado para aprimorar o relacionamento dos atendentes no ponto de venda com os consumidores. “O atendimento é o grande diferencial hoje para os clientes. Muitas vezes, o empresário faz um trabalho de base, de compras, de estoque e não se prepara tanto nesse ponto”.

A adesão de empresas à iniciativa tem sido crescente, segundo Rafael Rodrigues. “Esse projeto vem para tentar melhorar esse relacionamento das empresas com o cliente, proporcionando uma maior fidelidade dos consumidores”.

A certificação tem validade de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao processo.

Empresas certificadas “Atendimento Nota 10”

Barraca Marulho

Casa Linda Flor

Clínica Omnimagem ( Av. Tristão Gonçalves e Av. Bezerra de Menezes)

Cometa Supermercados (Lojas 1, 8, 10, 11, 13, 14 E 16)

Culinária da Van

Frigideira do Jonny

Greta Café

Imobiliária Janne Tavares

KF Veículos

Kina do Feijão Verde

Laboratório Gaspar

Viana

Laliboom Buffet

LanLan Montese

Noélia Doces e Salgados - Loja Sul

Prestige Blindagens

Puro.Açaí - Loja Cidade 2000

Wellpet Clínica & Petshop