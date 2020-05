Presidente da Caixa afirma que aglomerações devem diminuir nas próximas semanas

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou neste sábado (2) que a partir da próxima semana as filas nas agências do banco devem diminuir por conta da maior velocidade nos pagamentos do auxílio emergencial. O benefício foi criado para ajudar autônomos, desempregados, microempreendedores individuais, informais, entre outros, diante da crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

Ele explicou que isso se deve ao fato da Caixa já ter na sua base de dados os cadastros aprovados dos beneficiários.

"Temos uma expectativa que após o sucesso de hoje (sábado) tenhamos menos filas, embora a primeira semana de todo mês seja semana de pagamento. Nós vamos ter um outro grupo de pessoas que recebem a folha de pagamento nos dias 4 e 5. É um público que não tem nada a ver com o auxílio", acrescentou.

Guimarães também disse que na próxima semana haverá reforço na organização das filas e melhora tecnológica nos pagamentos.

"Nós vamos fazer o mesmo que fizemos hoje. Muita atenção, espaçamentos. Contratamos mais de 3 mil vigilantes, e eles vão estar na segunda-feira (4). Temos mais 4 mmil funcionários da Caixa que vão entrar também e estarão focados na organização para acelerar as filas, além da melhora tecnológica".

O presidente da Caixa ainda reforçou que neste sábado pagou até seis vezes mais pessoas do que em dias da semana passada.

"Nós tivemos um volume de pagamentos seis vezes superior do que na terça-feira passada. Nós pagamos mais de 1 milhão de pessoas hoje só com o aplicativo Caixa Tem. Foi um dia muito intenso e muito feliz para nós da Caixa. Na segunda-feira, nós vamos continuar pagando aqueles que nasceram em setembro e outubro, além de pessoas que nasceram antes desses meses. Na terça, os nascidos em novembro e dezembro, e todos os outros".

De acordo com levantamento da Caixa, apenas neste sábado cerca de dois milhões de pessoas sacaram o auxílio emergencial. "Um milhão no aplicativo da Caixa Tem e um milhão que já tinham conta na Caixa. Então recebemos hoje nas agências cerca de dois milhões de pessoas".

No Ceará, 29 agências abriram neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial.

Calendário

04 de maio - nascidos em setembro e outubro, além dos nascidos em meses anteriores

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro e todos os demais