PIS/Pasep está disponível para 2 milhões de trabalhadores e servidores públicos

Os trabalhadores e servidores públicos que tiveram emprego com carteira assinada no ano de 2017 podem ter direito de receber um dinheiro extra por meio do abono do PIS/Pasep. O prazo para receber o dinheiro vai até o dia 28 deste mês.

Segundo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, 2 milhões ainda não sacaram os valores no país. São 1,959 milhão de trabalhadores da iniciativa privada e 230 mil servidores que têm direito de receber, ao todo, R$ 1,4 bilhão.

No estado de São Paulo, a Caixa informou que há R$ 344,4 milhões para 533.763 trabalhadores privados. O Banco do Brasil diz que 26 mil servidores ainda podem receber R$ 19 milhões em São Paulo.

O dinheiro do PIS é pago pela Caixa. Já o Pasep, destinado a funcionários públicos, é liberado pelo Banco do Brasil. Para receber Para ter direito ao valor, que varia de R$ 84 a um salário mínimo (R$ 998 neste ano), o profissional deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente em 2017, que é o ano-base do pagamento, recebendo até dois salários mínimos por mês.

O valor do abono varia conforme o número de meses de trabalho. Os bancos liberam o dinheiro conforme calendário definido com antecedência pelas instituições e pelo fundo do governo que gerencia os valores.

A data de pagamento leva em conta o mês de aniversário dos trabalhadores e servidores. Quem é correntista da Caixa ou do Banco do Brasil tem o depósito feito diretamente na conta.

PRAZO

O prazo para sacar o abono salarial do PIS/Pasep termina no dia 28 deste mês. O dinheiro é referente ao ano-base de 2017

O QUE É PRECISO?

Para ter direito, o trabalhador precisa

- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

- Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017

- Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês

VALORES

-O dinheiro pago é proporcional ao número de meses trabalhados

-É possível receber de R$ 84 a R$ 998

-Os benefícios foram liberados conforme o mês de nascimento e, agora, estão disponíveis para os nascidos em qualquer mês

COMO SABER SE TEM DINHEIRO PARA SACAR?

Para trabalhadores da iniciativa privada, esses profissionais recebem o PIS, que é pago pela Caixa.

O valor do benefício pode ser consultado em:

- Aplicativo Caixa Trabalhador

- Site www.caixa.gov.br/PIS T

- Telefone 0800- 7260207

- Nos caixas eletrônicos e agências

Para servidores públicos

-Esses trabalhadores têm direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil. A consulta é feita: pela internet, no site www.bb.com.br, por telefone, em 0800-7290001 e nos caixas eletrônicos e agências