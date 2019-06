Novo Cadastro Positivo pode injetar R$ 29 bilhões na economia do Ceará 

O novo modelo de Cadastro Positivo (CP), banco de dados que avalia o histórico de consumo das pessoas, entrará em vigor no próximo dia 9 de julho. A nova lei, sancionada em abril deste ano pelo Governo Federal, visa desburocratizar o acesso ao crédito a 947 mil consumidores e estimular a competição entre instituições financeiras e varejo, podendo injetar R$ 29 bilhões na economia do Ceará, de acordo com a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC).

De acordo com uma pesquisa, o CP tende a promover uma redução de até 45% na inadimplência no estado, que tem 37,2% da população inadimplente, número inferior ao da média brasileira, que é de 40,3%. O estudo concluiu que, no Brasil, o novo CP tem potencial de inserir até R$ 22 milhões de consumidores no mercado de crédito, além de mais de R$ 1,1 trilhão na economia nacional.

Mudanças

A explicação para a hipótese é que o novo CP promoverá a inclusão compulsória das pessoas, formando um histórico de pagamento de cada uma delas, seja de crédito recebido ou de serviços continuados (água, energia elétrica, gás e telefonia), e estabelecer uma nota baseada no cumprimento de obrigações financeiras. Ou seja, haverá uma valorização dos pagamentos realizados, e não somente dívidas não pagas ou em atraso.

Para o presidente da ANBC, Elias Sfeir, mais pessoas no mercado de crédito, a ampliação deste e a confiabilidade da nota de crédito como base para a concessão de crédito têm potencial de baixar os juros dos empréstimos e financiamentos.

Ele ainda acrescenta que os principais benefícios são sociais porque haverá uma redução da inadimplência pela prática de taxas de juros mais justas e porque o estímulo ao mercado de crédito é fundamental para estimular as economias locais e gerar empregos.

Outro ponto a se destacar em relação ao novo CP é a melhoria de crédito para as classes C, D e E. Conforme Elias Sfeir, o CP aumenta a nota de crédito para aproximadamente 60% desta população.