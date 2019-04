No aguardo da votação da Previdência na CCJ, Bolsa e dólar fecham estáveis

O mercado financeiro brasileiro aguarda a votação da proposta de reforma de Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara para decidir o rumo dos investimentos.



Em decorrência dessa expectativa pela tramitação da reforma, o Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, fechou praticamente estável nesta segunda-feira (22). O índice subiu apenas 0,01%, para 94.588 pontos.



Igualmente, o dólar comercial também não teve grande variação. A moeda americana encerrou o dia com valorização de apenas 0,05%, cotada a R$ 3,934.

O mercado aguarda a articulação do governo para acelerar a tramitação da reforma na Câmara.



A equipe econômica deve anunciar nesta segunda ou na manhã de terça o que o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, chamou de "pequenas modificações" no texto que será votado na CCJ.



Em conversa com jornalistas antes de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na tarde desta segunda, Marinho afirmou que, desde a última quarta (17), o governo conversa com líderes de partidos no Congresso para tentar conciliar as posições.



Ao mesmo tempo, a oposição também age para atrapalhar os planos governistas. Deputados oposicionistas querem suspender a votação marcada para esta terça- até que seja levantado o sigilo determinado pelo governo sobre estudos que embasam a proposta.



Além disso, o deputado Aliel Machado (PSB-PR) entrou com um mandado de segurança no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo a suspensão da tramitação na comissão. O pedido será analisado pelo ministro Gilmar Mendes.



A oposição deve entrar ainda com um mandado de segurança na primeira instância da Justiça Federal, pedindo o levantamento do sigilo revelado pela Folha de S.Paulo.