Gasolina registra queda de 1,87% no Ceará

O preço médio da gasolina no Ceará recuou 1,87% na semana passada em comparação com as últimas três semanas, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na passagem de 07 a 13 de julho o preço do litro custava em média R$ 4,400 contra R$ 4,321 nos dias 28 de julho a 3 de agosto.

Neste período, 218 postos foram consultados para a realização do levantamento. O preço máximo do litro ficou na média de R$ 4,960 e com mínima de R$ 4,15.

Queda

A Capital também registrou uma queda no preço da gasolina. De acordo com dados da ANP, o recuo foi de 1,79%.

No início do mês de agosto, o combustível atingiu preço máximo de R$ 4,799 e mínimo de R$ 4, 179. O órgão consultou 101 postos em Fortaleza.

Interior

Outros municípios do Estado também acompanharam essa retração no preço do litro da gasolina, como Canindé (-4,37%), Icó (-3,80%), Quixadá (-,3,35), Juazeiro do Norte (-2,71), Sobral (-2,01) e Caucaia (-0,41).