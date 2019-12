Escritório credenciado à XP quer captar R$ 500 mi no Ceará até o final de 2020

Acompanhando o expressivo crescimento do número de investidores cearenses no últimos meses, alguns dos mais importantes escritórios de investimentos do País vêm abrindo filiais em Fortaleza. Em novembro, a Acqua Investimentos, um dos maiores escritórios de agentes autônomos credenciado à XP, com R$ 4,3 bilhões sob custódia, iniciou suas operações na Capital com o objetivo de formar uma carteira de R$ 500 milhões até o final de 2020.

Segundo Juliana Miranda, uma das sócias da filial cearense, o foco será na expansão no Norte e em outros estados do Nordeste. “No Nordeste, a Acqua está em Salvador, e agora em Fortaleza. E a gente quer expandir para São Luís e Teresina, onde a gente vê que há um público carente por esse tipo de suporte”, diz Miranda. A filial contribuirá para meta total da empresa de alcançar R$ 10 bilhões até 2020, em sete escritórios espalhados pelo País.

“Apesar de já existir alguns escritórios em Fortaleza nesse formato, nós fizemos essa parceria com a Acqua por acreditarmos que podemos fazer de uma forma diferente, muito focada na parte educacional. A gente quer ter uma proximidade maior com o cliente”, diz Miranda. “Muitas vezes, o cliente não diversifica seus investimentos por falta de conhecimento das opções que tem no mercado ou por não ter uma orientação mais assertiva. Então, a gente pretende realizar minicursos e palestras nesse sentido”.

Nos últimos 12 meses, o número de investidores pessoas física no Ceará cresceu 161%, passando de 10.893, em novembro de 2018, para 28.522, em novembro deste ano. Já o valor aplicado pelos cearenses cresceu 37%, passando de R$ 1,79 bilhão para R$ 2,46, no mesmo período. O escritório é voltado para o público de alta renda. "O Ceará é o terceiro estado do País com a maior concentração de bilionários, e nossa missão é ajudar a aproximar as pessoas do mundos dos investimentos", diz.