Dólar Turismo chega a R$ 5,20 nas casas de câmbio em Fortaleza

As casas de câmbio em Fortaleza também reagiram à alta do dólar comercial, que chegou a R$ 5 nesta quinta-feira (12) - maior patamar da história. O dólar turismo está sendo comercializado entre R$ 5,05 a R$ 5,20, na manhã desta quinta-feira (12). A diferença representa uma variação de 3,5% na compra da moeda, que teve o preço consultado pela reportagem em seis casas de câmbio que operam na Capital.

O menor valor encontrado para a venda da moeda na Capital foi de R$ 5,05, na casa de câmbio Ouro Minas, seguido da Labor Câmbio (R$ 5,09). Entre os preços médios estão a Star Câmbio, Sadoc e Boa Viagem Câmbio, custando R$ 5,10 em cada uma. O maior valor encontrado foi na Travelex Confidence, de R$ 5,20.

O dólar turismo está custando R$ 4,9307, alta de 1,62% na manhã de hoje. O dólar turismo corresponde a moeda física, que serve para negociações em casas de câmbio e correspondestes cambiais, usada por brasileiros em viagens ao exterior ou compras internacionais em sites.

Este tipo de dólar costuma ter valores mais elevados, pois nele o consumidor paga o Imposto Sobre as Operações Financeiras (IOF), no qual estão incutidos custos como importação do papel-moeda, logística, entre outros.

Já o dólar comercial, é aquele utilizado para definir as taxas do mercado, para os custos das importações, exportações e bens de serviços.

Euro

O euro comercial também seguia em alta no pregão, com elevação de 2,85%, custando R$ 5,4747. Já nas casas de câmbio da Capital, os preços da moeda variam de R$ 5,30 a R$ 5,82, uma diferença de 9,8%.

A Star Câmbio estava comercializando a moeda nesta manhã à R$ 5,30, menor preço encontrado pela reportagem, logo em seguida estão a Ouro Minas (R$ 5,48) e Sadoc (R$ 5,50). Na Labor Câmbio e Boa Viagem Cambio, a moeda está custando R$ 5,70. Na Travelex Confidence, a moeda está sendo vendida à R$ 5,82.