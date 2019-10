Ceará é 5º em Educação no País

Em 2019, o Ceará é o estado mais competitivo do Nordeste nos quesitos Educação e Eficiência da Máquina Pública, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pela ONG Centro de Liderança Pública (CLP). No ranking nacional, o Estado alcançou as melhores posições nos quesitos Educação (5º) e Solidez Fiscal (6ª). Considerando os 10 pilares analisados pelo CLP, o Ceará ficou na 12ª posição do Brasil e na 2ª do Nordeste, atrás da Paraíba (11ª). Estes foram os únicos estados da Região que ficaram acima da média nacional.

Para a ONG, o desempenho em infraestrutura do Ceará também é “bom”, e “o esforço dos líderes cearenses nos últimos anos também faz o CLP destacar positivamente o desempenho do Estado nos indicadores de Avaliação da Educação, Taxa de atendimento do ensino infantil, Índice de Oportunidade da Educação, Capacidade de Investimento, Gasto com Pessoal, Custo da Energia Elétrica, Qualidade do Serviço de Telecomunicações e Custo de Saneamento Básico”.

"O Ceará, que em 2014 ficou na sua posição mais baixa, conseguiu avançar em relação ao ano passado, mas segue em uma posição intermediária. Em 2019, tivemos alguns incrementos na parte de solidez fiscal, na educação o Estado é referência nacional, mas a segurança pública ainda é um problema", diz José Henrique Nascimento, gerente comercial do CLP.

A entidade avalia que o Ceará enfrenta “desafios importantes” nos pilares de Segurança Pública (26ª posição), Capital Humano (21ª) e Potencial de Mercado (20ª. E, dentre esses pilares, o Estado se destaca negativamente nos indicadores de Segurança Pessoal (23ª), Presos sem Condenação (23ª), Morbidade no Trânsito (21ª), Produtividade do Trabalho (25ª), PEA com Ensino Superior (24ª), Qualificação dos Trabalhadores (19ª), Crescimento Potencial da Força de Trabalho (19ª), Taxa de crescimento (15ª), Tamanho de mercado (12ª).

O cenário da Tendências considera ainda que o Ceará não deverá contar com expressivo incremento da competitividade. Se por um lado, o Estado deve contar com crescimento da força de trabalho acima do Brasil e investimentos produtivos de destaque (minerais não metálicos e bebidas), por outro, sofre com a forte compressão dos gastos públicos, uma vez que a renda originada do setor público tem um peso na renda total das famílias acima da média nacional.