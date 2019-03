Egídio Serpa: Dois lados distintos no Coema do ceará

Amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas, haverá reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema). Sob a presidência do secretário de Meio Ambiente, Artur Bruno, o Coema - no qual o Governo do Estado tem a maioria dos votos - apreciará o texto da proposta que pretende promover a modernização dos processos de licenciamento ambiental. Pelo que se ouve, a proposta põe, de um lado, as ONGs ligadas aos movimentos ambientalistas e aos partidos de ideologia socialista e, de outro lado, os empresários agropecuaristas, defensores da livre iniciativa, que se preocupam com o futuro próximo da agricultura irrigada e tecnificada no Ceará. Na análise destes, até os pequenos criadores de porcos ou de carneiros, bodes e cabras poderão ser apenados, tantas são as exigências que a nova proposta embute. Nessa disputa, o secretário Artur Bruno é, digamos assim, um algodão entre cristais. Não se sabe que posição adotarão os que, no Coema, representam o Governo estadual.

Banana

Por falar em agricultura, o Estado do Ceará é o segundo maior exportador brasileiro de banana. Mais: Fábio Regis, sócio majoritário do Sítio Barreiras - que tem unidade de produção no Cariri cearense e no Maranhão - é o maior produtor individual de banana do País. A propósito, o Ceará é o único estado que proíbe a pulverização aérea contra pragas e doenças que atacam os bananais. Na Costa Rica, que abastece de banana os EUA e a Europa, faz-se uma pulverização aérea a cada cinco dias por causa da alta umidade, propícia à proliferação de doenças. No Ceará, de clima quente e seco, faziam-se, no máximo, três pulverizações ao ano. Ao ano!

Ônibus

Fortaleza e sua população eram servidas, até poucos anos, por 14 empresas de ônibus. Hoje, são 12 - duas faliram. Nesse mercado circulam as vans do Transporte Complementar, como as chama o deputado Bruno Torquato Pedrosa, que representa o setor na Assembleia Legislativa.

Por imagem

Faz pesado investimento a Clínica de Imagens Trajano Almeida - dos sócios e irmãos médicos Trajano e Joaquim Almeida - na Av. Dom Luiz. Moderniza instalações e equipamentos.