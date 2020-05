Roberto Cláudio anuncia a abertura de 178 novos leitos para Covid-19 até o fim da próxima semana

Entre este sábado (2) e o fim da próxima semana, devem ser abertos 178 novos leitos - sendo alguns de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - voltados para o tratamento do novo coronavírus em Fortaleza. Foi o que afirmou o prefeito Roberto Cláudio durante live realizada em suas redes sociais, na manhã deste sábado (2).

A previsão é que, desses 178 novos leitos, 30 sejam destinados a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Neste fim de semana, já serão abertos 10 leitos na UPA do bairro Bom Jardim e, ao longo da próxima semana, 10 na UPA do Vila Velha e outras 10 na UPA do Edson Queiroz.

Além disso, a Prefeitura planeja montar uma unidade voltada ao tratamento da Covid-19 no Frotinha do Antônio Bezerra, com 10 leitos de UTI e 19 leitos de suporte, a partir do início da semana que vem.

No mesmo período, também devem ser abertos 63 novos leitos no Instituto Doutor José Frota (IJF) 2, sendo 14 de UTI e 49 de enfermaria.

De acordo com o chefe do executivo municipal, outros 50 leitos podem ser abertos na capital cearense, para além dos 178 previstos. A ampliação para 228 leitos vai depender da chegada de 50 respiradores vindos de Cingapura, ressaltou.

O prefeito acrescentou ainda que, neste sábado, acontece a entrega do último bloco do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas, com mais 56 leitos.

Um balanço da prefeitura, segundo ele, aponta que em 45 dias - desde o início da epidemia - foram abertos 447 novos leitos novos em Fortaleza, voltados especificamente para o tratamento da Covid-19. Deste total, 80 foram destinados ao tratamento de pacientes em UTIs.

Alerta ao isolamento domiciliar

Roberto Cláudio voltou a alertar a população sobre a importância de manter o isolamento social, tendo em vista que a velocidade de contágio do coronavírus no momento é maior que a capacidade de atendimento.

"O melhor remédio é a prevenção e a prevenção é o cumprimento do isolamento domiciliar. Essa é a melhor forma de ter menos pessoas contaminadas, menos pessoas doentes e menos pessoas necessitando de um leito de internação", disse.

Máscaras feitas no Ceará são distribuídas nos terminais

Entre quinta-feira (30) e o fim da manhã de ontem (1º), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), já havia realizado a entrega de 21 mil kits com máscaras reutilizáveis fabricadas artesanalmente por costureiras do Ceará.

A entrega gratuita do material aos usuários do transporte público ocorreu dentro dos sete terminais de Fortaleza. A Prefeitura esclareceu que são falsas as notícias que circulam em redes sociais de que as máscaras vieram da China e estão contaminadas.

"Essas máscaras que estão nos kits de alimentação escolar, nas cestas básicas e nos terminais são feitas com produto têxtil cearense, são produzidas por costureiras do estado do Ceará. Elas são lavadas antes de serem ensacadas e distribuídas gratuitamente", ressaltou o prefeito, em live transmitida em suas redes sociais na última quinta-feira (30).

Dados da Covid-19 no estado

O Ceará confirmou mais 85 mortes pelo novo coronavírus entre a manhã desta sexta-feira (1º) e a manhã deste sábado, chegando ao total de 590 óbitos. São 51 novos registros de mortes entre as 17h33 de ontem e a manhã de hoje e esse acréscimo é o maior para um único dia - supera até mesmo o número registrado em 26 de abril, quando foram contabilizadas 50 novas mortes no dia.

O total de casos confirmados da doença também avançou, passando de 8.000 para 8.076 pessoas infectadas, aponta a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada na manhã deste sábado (2).

Os números apresentados pela Sesa - e atualziados três vezes ao dia - fazem referência à confirmação no dia por meio de testes, podendo não corresponder necessariamente à data exata da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Em comparação com o boletim epidemiológico divulgado pela Sesa às 17h33 desta sexta-feira, que cravava 8.000 diagnósticos positivos para a Covid-19, houve um acréscimo de 76 novos casos. A taxa de letalidade também cresceu de um boletim para outro, passando de 6.7% para 7.3%.

Fortaleza é a cidade cearense a concentrar mais registros de Covid-19, com 453 óbitos e 6.151 casos confirmados neste sábado. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 304 e 162 casos, respectivamente.

Isolamento social prorrogado e medidas mais rígidas

O governador Camilo Santana anunciou a prorrogação do decreto que impede a formação de aglomerações e a realização de atividades consideradas não essenciais no estado. O governador fez o anúncio em coletiva realizada na noite desta sexta no Palácio da Abolição ao lado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

“Estamos aqui discutindo, não só a necessidade, que com certeza faremos, da prorrogação do decreto que vence na próxima terça-feira, mas estamos avaliando a necessidade de endurecermos as medidas aqui na capital, aqui em Fortaleza”, disse.

A medida que estabelece o isolamento social e o fechamento de alguns negócios no Ceará já havia sido prorrogada por três vezes. Se confirmado, este será portanto o quarto adiamento do fim do decreto para diminuir a transmissão do novo coronavírus no estado.