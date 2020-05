Ceará chega a 8 mil casos de Covid-19, com 539 mortes no primeiro dia de maio

O número de casos positivos de Covid-19 segue em aumento no Ceará. A plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada às 17h33 desta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, aponta 8 mil casos confirmados da doença e 539 mortes registradas.

Em comparação com o boletim epidemiológico divulgado pela Sesa às 14h desta sexta-feira, houve o aumento de 13 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

Nesta quarta-feira (29), o Estado passou a marca dos 7 mil casos da doença, registrando, até as 16h desta terça-feira (28), diagnósticos positivos em 65 bebês de até um ano de idade.

Fortaleza continua a concentrar o maior número de casos, com 413 óbitos e 6.082 diagnósticos positivos para o novo coronavírus nesta sexta. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 301 e 161 casos confirmados, respectivamente.



Atualmente, 149 cidades cearenses registram casos da doença.

Dados da Covid-19 no Ceará:

8.000 casos confirmados;

26.904 casos em investigação;

539 óbitos;

Taxa de letalidade de 6.7%

10 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19

A partir desta sexta-feira (1º), o Hospital da Mulher de Fortaleza, no bairro Demócrito Rocha, passa a contar com uma ala exclusiva para pacientes de Covid-19, com 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e outros 15 de enfermaria, anunciou na tarde desta quinta-feira (30) o prefeito Roberto Cláudio, em transmissão por rede social.

O prefeito também disse que será criada um serviços para fornecer informações à família sobre pacientes das UPAs. Conforme o gestor, a medida busca tentar sanar o aumento na procura por atendimento médico em razão da pandemia do novo coronavírus.