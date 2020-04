Ceará registra 65 bebês infectados pelo novo coronavírus

Dos diagnósticos positivos para o novo coronavírus no Ceará, 65 são de bebês de até um ano de idade, conforme boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quarta-feira (29) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). O número diz respeito até as 16h desta terça-feira (28), quando havia 6.982 infectados confirmados no estado.

Do total de crianças nessa faixa etária, foram 28 meninos e 37 meninas contaminados pelo vírus. Foi necessário hospitalizar nove desses bebês, sendo cinco do sexo feminino e quatro do sexo masculino.

Houve ainda a morte de uma bebê de três meses, em Iguatu, no dia 6 de abril. Até então, a criança foi a vítima mais jovem da Covid-19 no Brasil.

A maioria dos pacientes confirmados com a enfermidade têm entre 20 e 49 anos de idade, totalizando 3.663 diagnósticos positivos até o momento da análise, correspondendo a 52,3% dos casos.

A maior incidência, contudo, encontra-se na faixa acima de 70 anos. São 293,4 casos por 100 mil habitantes no sexo masculino e 218,4 casos por 100 mil habitantes no sexo feminino.

Mortes

Com 422 mortes identificadas até a data e horário especificados no boletim, o estado ainda tinha 129 óbitos sob investigação da causa. Outros 205 não foram causados pelo novo coronavírus.

Os resultados revelaram que o dia 24 de abril foi aquele com maior número de mortes pelo agente infeccioso, com 30 óbitos confirmados, além de outros 11 ainda sob suspeita. Entretanto, o dia 26 de abril, que registrou 26 óbitos pela doença, ainda tem outros 27 falecimentos em investigação.