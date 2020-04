Ceará ultrapassa os 7 mil casos confirmados de Covid-19 nesta quarta; mortes chegam a 422

O mês abril vai chegando ao fim, registrando um novo aumento no número de pacientes diagnosticados com Covid-19 no Ceará. O Estado ultrapassou a marca dos 7 mil casos da doença, com 7.029 casos confirmados. E ainda anotou 422 mortes, conforme a plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), o IntegraSUS, atualizada às 9h35 desta quarta-feira (29).

Em comparação com o boletim epidemiológico divulgado pela Sesa às 17h25 desta terça-feira (28), que apontava 6.985 casos confirmados e 417 mortes, houve um acréscimo de 44 diagnósticos positivos e 5 óbitos a mais em decorrência da doença.

Fortaleza continua a concentrar o maior número de casos, com 334 óbitos e 5.516 diagnósticos positivos para Covid-19. As cidades de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 275 e 152 casos confirmados, respectivamente.

No fim da tarde do domingo (26), a capital cearense registrava 4.991 diagnósticos positivos para a doença e, nesta segunda-feira (27), ultrapassou o patamar dos 5 mil. Já nesta terça, o Ceará registrou mais de 400 mortes por Covid-19.

A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos no Ceará é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros.

Os casos estão distribuídos por 139 municípios cearenses. Ao todo, 23.561 pessoas já realizaram testes para a doença em todo o Estado.

Quatro toneladas de EPIs para Fortaleza

Deve chegar no fim da manhã desta quarta-feira, carregamento de Equipamentos de Proteção Individual, os EPIs, para Fortaleza. Serão quase quatro toneladas deste material, anunciou o prefeito Roberto Cláudio em live no Facebook nesta terça. Os equipamentos, vindos da China, já chegaram ao Brasil.

O carregamento será direcionado aos profissionais de saúde que atuam em urgência e emergência, principalmente os que atendem casos confirmados ou suspeitos da infecção causada pelo novo coronavírus. "Queremos garantir o ciclo de segurança contra a infecção hospitalar dentro das unidades exclusivas de Covid em Fortaleza", afirmou o prefeito.

Maior acréscimo de mortes por dia

Somente neste domingo (26), o Ceará registrou 50 óbitos por Covid-19, somando 376 mortes causadas pela doença. Foi o maior acréscimo verificado em um único dia. O número de casos confirmados teve um aumento de 593 no dia, fazendo com que o Estado somasse 6.260 infectados em 134 dos 184 municípios, segundo dados da plataforma IntegraSUS.