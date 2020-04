Ceará tem 50 óbitos registrados por Covid-19 no domingo e soma 376 mortes; casos são mais de 6,2 mil

O Ceará registrou 50 óbitos por Covid-19 neste domingo e agora soma 376 mortes causadas pela doença. É o maior acréscimo em um único dia. O número de casos confirmados teve um aumento de 593 no dia, fazendo com que o Estado some 6.260 infectados em 134 dos 184 municípios, segundo dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizados às 18h17 deste domingo (26).

Com 4.991 casos, Fortaleza segue no topo da lista dos municípios cearenses com maior número de pessoas infectadas. A capital cearense já registra 295 óbitos causados pela doença.

A taxa de letalidade da doença no Estado subiu para 6%. Maracanaú, com 12 e Caucaia, com 10 são as duas cidades com o maior número de mortes por Covid-19, além da Capital.

Ainda são investigados 17.179 pacientes com suspeita de infecção por coronavírus e, no total, 21.241 exames foram feitos para a identificação da doença.

Testes rápidos da China

O avião vindo da China com carregamento de 90 toneladas de insumos hospitalares para atender a demanda do sistema público de saúde do Estado pousou em Fortaleza no início da tarde deste domingo (26). A aeronave, que fez escala em Togo, na África, pousou na Capital por volta das 12h30.

O titular da Secretaria da Saúde do Ceará (sesa), Carlos Roberto Sobrinho, o Dr. Cabeto, foi pessoalmente ao Aeroporto de Fortaleza receber os insumos hospitalares. A lista de itens apresenta testes de identificação do coronavírus e equipamentos de proteção individual.]

Leitos

O Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, deve contar com 34 novos leitos de enfermaria para atendimento a pacientes com coronavírus, segundo anúncio do governador Camilo Santana, feito por meio de suas redes sociais na noite desta sexta-feira (24). O funcionamento da unidade teve início no dia 22 de março com 210 leitos.