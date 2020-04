Fortaleza registra mais de 5 mil casos de Covid-19; mortes chegam a 377 no Ceará

O número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no Ceará saltou de 6.260 para 6.478, somando, portanto, 218 novos casos. Já as mortes causadas pela doença subiram para 377, uma a mais que o informado às 18h17 deste domingo (26).

Fortaleza continua sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 5.137 casos e 297 mortes. Ontem, a capital cearense acumulava 4.991 diagnósticos positivos para a doença e, nesta segunda, ultrapassou o patamar dos 5 mil. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 251 e 142 casos, respectivamente.

O total de casos confirmados e de óbitos foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, em atualização feita às 9h17 desta segunda-feira (27).

A taxa de letalidade no Ceará é de 5.8% e a faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. De acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 109 pacientes nesse intervalo de idade.

Os casos estão distribuídos por 136 municípios cearenses. Ao todo, 17.107 possíveis casos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 21.545 pessoas já foram submetidas a testes em todo o Estado.

Maior acréscimo de mortes por dia

Somente neste domingo (26), o Ceará registrou 50 óbitos por Covid-19, somando 376 mortes causadas pela doença. Foi o maior acréscimo verificado em um único dia. O número de casos confirmados teve um aumento de 593 no dia, fazendo com que o Estado somasse 6.260 infectados em 134 dos 184 municípios, segundo dados da plataforma IntegraSUS.