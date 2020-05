Com 85 novos registros, Ceará chega a 590 mortes por Covid-19

O Ceará confirmou mais 85 mortes pelo novo coronavírus entre a manhã desta sexta-feira (1º) e deste sábado, chegando ao total de 590 óbitos. São 51 novos registros de mortes entre as 17h33 de ontem e a manhã de hoje e esse acréscimo é o maior para um único dia - supera até mesmo o número registrado em 26 de abril, quando foram contabilizadas 50 novas mortes no dia.

O total de casos confirmados da doença também avançou, passando de 8.000 para 8.076 pessoas infectadas, aponta a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada na manhã deste sábado (2).

Os números apresentados pela Sesa - e atualziados três vezes ao dia - fazem referência à confirmação no dia por meio de testes, podendo não corresponder necessariamente à data exata da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Em comparação com o boletim epidemiológico divulgado pela Sesa às 17h33 desta sexta-feira, que cravava 8.000 diagnósticos positivos para a Covid-19, houve um acréscimo de 76 novos casos. A taxa de letalidade também cresceu de um boletim para outro, passando de 6.7% para 7.3%.

Ainda nesta sexta, feriado do Dia do Trabalhador, o estado ultrapassou o patamar dos 500 óbitos. Na quarta-feira (29), passou a marca dos 7 mil casos da doença, registrando, até as 16h de terça-feira (28), diagnósticos positivos em 65 bebês de até um ano de idade.

Fortaleza é a cidade cearense a concentrar mais registros de Covid-19, com 453 óbitos e 6.151 casos confirmados neste sábado. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 304 e 162 casos, respectivamente.

Dados da Covid-19 no Ceará:

8.076 casos confirmados;

24.373 casos em investigação;

590 óbitos;

Taxa de letalidade de 7.3%

Isolamento social prorrogado e medidas mais rígidas

O governador Camilo Santana anunciou a prorrogação do decreto que impede a formação de aglomerações e a realização de atividades consideradas não essenciais no estado. O governador fez o anúncio em coletiva realizada na noite desta sexta no Palácio da Abolição ao lado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

“Estamos aqui discutindo, não só a necessidade, que com certeza faremos, da prorrogação do decreto que vence na próxima terça-feira, mas estamos avaliando a necessidade de endurecermos as medidas aqui na capital, aqui em Fortaleza”, disse.

A medida que estabelece o isolamento social e o fechamento de alguns negócios no Ceará já havia sido prorrogada por três vezes. Se confirmado, este será portanto o quarto adiamento do fim do decreto para diminuir a transmissão do novo coronavírus no estado.

Contágio em ascensão

Camilo Santana pontuou ainda que a velocidade de contágio do coronavírus no momento é maior que a capacidade de atendimento. Nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), a operação ocorre com mais de 100% da capacidade de atendimento. De acordo com ele, até o fim da próxima semana serão implantados mais 100 leitos de UTI na Capital. Para isso estão sendo trazidos judicialmente 28 respiradores.