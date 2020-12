Retrospectiva: cinco lives marcantes de 2020; vote na melhor

O ano de 2020 foi desafiador para cantores de forró e sertanejo. A pandemia do coronavírus arrastou solistas e bandas para 10 meses sem eventos com público. A saída para não abandonar os fãs, além de atrair recursos financeiros por meio de publicidades, foram as lives. As transmissões virtuais foram realizadas com o mesmo porte de DVDs.

> Quais os hits de 2020? Vote na melhor live, feat, revelação, música chiclete e lançamento

Selecionamos cinco produções que marcaram os fãs e as redes sociais. Não esqueça de deixar seu voto no final da matéria.

Gusttavo Lima

Legenda: Transmissão aconteceu em mansão do cantor Foto: Reprodução/Instagram

A primeira live realizada durante a pandemia foi a do sertanejo Gusttavo Lima. Em transmissão, o cantor levou para dentro da casa dos expectadores uma edição do evento "Buteco". Em cinco horas de transmissão, o cantor teve mais de 750 mil pessoas simultâneas assistindo a apresentaçaão musical. Na segunda transmissão, do mesmo projeto, o cantor chegou a ter 2,6 milhões de pessoas no YouTube.

Marília Mendonça - Live Local

Legenda: Sertaneja cantou parte da live sentada Foto: Reprodução/YouTube

Marília Mendonça chegou a ter considerada a live mais assistida no YouTube no mundo em 2020: A transmissão de "Live Local Marília Mendonça", no dia 8 de abril, atingiu 3,3 milhões de visualizações simultâneas. No repertório ela relembrou sucessos do início da carreira.

Ivete Sangalo em Casa

Legenda: Filho e marido de cantora participaram da transmissão Foto: Reprodução/Multishow

A baiana Ivete Sangalo transmitiu apresentação musical da própria casa. A live, que durou mais de três horas e foi animada do início ao fim, aconteceu na sala, com Ivete usando um pijama e contando com a participação do marido e do filho mais velho. O show ainda foi transmitido para os participantes do BBB 2020.

Bruno e Marrone - Ao Vivo em Uberlândia

Legenda: Sertanejos ganharam vários memes após a live Foto: Reprodução/YouTube

A dupla de sertanejo cantou por quatro horas na live "Ao Vivo Em Uberlândia", em abril. O cantor Bruno ganhou diversos memes, depois de beber demais e falar muitas brincadeiras para Marrone. A transmissão trouxe clássicos e letras que estouraram na voz dos cantores.

Tamo Junto - Xand Avião e Wesley Safadão

Legenda: Live foi realizada no parque aquático Beach Park Foto: Reprodução/Instagram

Dois dos maiores nomes do forró na atualidade realizaram o projeto "Tamo Junto " em uma live. O evento iria percorrer o país em 2020, mas a pandemia de coronavírus atrapalhou. Os cantores lançaram feat e cantaram músicas de cada um deles. O humorista Tirullipa também participou da transmissão.

Os nomes selecionados foram baseados em levantamentos nas plataformas de streaming, inovação musical e repercussão nas redes sociais. A enquete ficará disponível para votação até o dia 3 de janeiro.

