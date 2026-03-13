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Filho de Simone Mendes inicia tratamento para estimular crescimento

Nascido no Ceará, Henry retornou recentemente ao consultório para refazer exames.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
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Legenda: Henry já apresentou evolução nos primeiros meses de acompanhamento, disse Simone Mendes.
Foto: Reprodução/Instagram.

A cantora Simone Mendes revelou nas redes sociais que o filho Henry, de 11 anos, iniciou um tratamento médico para estimular o crescimento. A artista compartilhou com os seguidores parte de uma consulta com o especialista responsável pelo acompanhamento do menino e comentou os primeiros resultados obtidos.

Segundo a cantora, a decisão de buscar orientação médica foi motivada por uma preocupação com a genética da família. Simone, que mede 1,52, explicou que quis acompanhar de perto o desenvolvimento do filho ainda durante a fase de crescimento.

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De acordo com a sertaneja, Henry já apresentou evolução nos primeiros meses de acompanhamento. “Ele começou o tratamento para crescimento e a gente ficou muito feliz com o resultado até agora. Em cerca de seis meses, ele cresceu quatro centímetros”, relatou.

Mudança na alimentação

O tratamento envolve acompanhamento com especialistas e inclui mudanças na rotina do garoto, como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e realização de exames periódicos. O objetivo é estimular o desenvolvimento ósseo enquanto ele ainda está em fase de crescimento.

Simone contou ainda que Henry retornou recentemente ao consultório para refazer exames e iniciar um novo ciclo de acompanhamento médico. A expectativa da família é de que o menino apresente um estirão de crescimento nos próximos meses.

Segundo estimativa dos médicos, Henry pode alcançar cerca de 1,78 metro de altura no futuro. O garoto chegou a brincar que gostaria de atingir 1,85 metro, mas a cantora explicou que fatores genéticos podem influenciar o resultado.

Além de Henry, Simone Mendes e o empresário Kaká Diniz também são pais de Zaya, que completou cinco anos recentemente. Nas redes sociais, a cantora costuma compartilhar momentos da rotina familiar, incluindo viagens, celebrações e atividades com os filhos.

De acordo com a artista, o acompanhamento especializado é importante para avaliar o crescimento das crianças e orientar estratégias de saúde adequadas, respeitando as características de cada família.