Solange Almeida faz cirurgia de rejuvenescimento facial; veja primeiros resultados
Procedimento incluiu um lifting facial deep plane total, associado a um lip lifting superior.
A cantora Solange Almeida, de 51 anos, chamou atenção nas redes sociais ao divulgar nesta sexta-feira (13) os primeiros resultados de um procedimento de rejuvenescimento facial realizado recentemente. A artista publicou um registro feito 19 dias após a cirurgia, ainda em fase de recuperação, mostrando a evolução inicial do tratamento estético.
De acordo com a própria cantora, o procedimento incluiu um lifting facial deep plane total, associado a um lip lifting superior. As técnicas são utilizadas para reposicionar tecidos da face e elevar o lábio superior, com o objetivo de melhorar o contorno facial e proporcionar um aspecto mais natural.
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O procedimento foi realizado por uma equipe especializada em cirurgia estética facial. O lifting deep plane atua nas camadas mais profundas do rosto, reposicionando músculos e tecidos para suavizar marcas de expressão e recuperar a firmeza da pele. Já o lip lifting superior reduz a distância entre o nariz e o lábio, destacando o contorno labial.
Processo de cicatrização
Ao comentar o processo nas redes sociais, Solange afirmou que o resultado ainda está em evolução e destacou o significado pessoal da decisão. “Cada fase tem sua beleza. Cuidar de mim nunca foi vaidade, sempre foi amor-próprio”, escreveu.
A cantora seguirá em acompanhamento médico nas próximas semanas, período considerado importante para a cicatrização e consolidação do resultado do procedimento.