Filho do Piseiro ganha primeiro ônibus de presente da dupla Claudio Ney e Juliana

O cantor Filho do Piseiro ganhou o primeiro ônibus da carreira na segunda-feira (10), após visitar a casa da dupla Claudio Ney e Juliana, em Fortaleza.

Durante o encontro, o jovem artista preparou um almoço para os cantores, servindo uma costelada. Ao final da visita, foi surpreendido com o veículo, entregue como presente pelos artistas, considerados padrinhos na trajetória musical.

O ônibus deve facilitar o deslocamento da equipe entre apresentações e contribuir para ampliar a agenda de shows do cantor.

A conquista foi celebrada por Filho do Piseiro nas redes sociais. Segundo ele, o momento representa um avanço na carreira.

Legenda: Everton da Silva é natural de Manaus e atualmente mora em Fortaleza. Foto: Reprodução/Instagram.

“MEU DEUS FAMÍLIA Ganhei o meu primeiro ônibus dos meus padrinhos e ídolos @claudioneyejuliana Deus se for um sonho não me acorde nunca, obrigado por tudo, obrigado meus amores, vocês são o meu combustível e tudo na minha vida, agora vou dar 200% de mim”, escreveu.

Veja também É Hit Ônibus da ex-BBB Flay se envolve em acidente e motociclista morre É Hit Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciam gravidez: 'Maior sonho' É Hit Morre MC Danilo Boladão, referência do funk na Baixada Santista

QUEM É O FILHO DO PISEIRO?

Natural de Manaus e atualmente morando em Fortaleza, Everton da Silva, conhecido artisticamente como Filho do Piseiro, tem ganhado visibilidade nas redes sociais e plataformas digitais com músicas do gênero piseiro.

Uma das marcas do artista é o chamado “grave médio de boca”, técnica em que reproduz com a própria voz sons graves semelhantes aos das caixas de som usadas nas produções do estilo. O recurso acabou se tornando parte do estilo do cantor em gravações e apresentações.

Ele conta que começou a cantar ainda criança, por volta dos cinco anos, em apresentações na igreja. Com o passar do tempo, passou a se apresentar em eventos escolares e festas, até decidir investir na carreira musical.

Nos últimos meses, o cantor tem ampliado a agenda de shows e conquistado público nas redes sociais. O novo ônibus deve facilitar as viagens da equipe e contribuir para a expansão das apresentações em diferentes cidades.