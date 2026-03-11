Morre MC Danilo Boladão, referência do funk na Baixada Santista

O cantor Danilo Mariano Leão Laureano, mais conhecido como MC Danilo Boladão, morreu na madrugada desta quarta-feira (11), em Santos, no litoral de São Paulo, após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. Segundo a família, que confirmou a causa da morte, Danilo já havia passado por uma série de complicações por conta da diabetes.

Segundo a esposa do artista, Thays Kolben, que concedeu entrevista aos portais g1 e CNN, ele passou mal em casa e contou com a ajuda de vizinhos para chegar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste de Santos, hospital próximo da residência onde morava.

"Quando chegamos lá, ele já tinha tido uma parada. Depois teve mais duas", contou Thays, que relatou uma demora no atendimento da unidade de saúde.

Veja também É Hit Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciam gravidez: 'Maior sonho' É Hit Ônibus da ex-BBB Flay se envolve em acidente e motociclista morre

O cantor passou por um eletrocardiograma, mas teve outra parada durante o procedimento. A morte foi registrada por volta das 4h40.

Tratamento de diabetes

Danilo já havia passado por outras complicações de saúde e estava em tratamento de contenção da diabetes desde 2006. A doença o levou, inclusive, a diversas amputações nos membros inferiores, como dedos do pé e calcanhar.

Thays, entretanto, apontou que ele estava bem nos últimos dias. Danilo havia se curado de uma infecção recentemente, logo após um tratamento de 10 dias com antibiótico, e os exames apontavam tudo dentro da normalidade.

Conforme detalhes informados pela esposa, a equipe da UPA suspeita que o infarto pode ter sido causado por uma trombose, possivelmente desencadeada pela liberação de um coágulo.

Quem era MC Danilo Boladão?

MC Danilo Boladão ficou conhecido por ter construído uma trajetória relevante na cena do funk paulista e se tornou um dos nomes mais conhecidos do gênero na região da Baixada Santista.