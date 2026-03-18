Ivete Sangalo volta aos treinos vinte dias após cirurgia: 'Estou pronta'

Ivete Sangalo, de 53 anos, já está de volta à rotina de exercícios após passar por uma cirurgia no rosto. Liberada pelos médicos, a artista retomou os treinos e compartilhou o momento com bom humor nas redes sociais.

A cantora apareceu na academia ao lado do personal trainer e mostrou empolgação com o retorno. “Vamos voltar com tudo?”, brincou. Em tom descontraído, Ivete explicou que precisou respeitar o período de recuperação antes de retomar as atividades físicas.

“Eu não estava podendo treinar por conta da minha cara de pau… da minha cara de titânio, mas vou voltar agora com tudo. Passei 20 dias sem treinar. Tentei treinar ontem e não era uma boa, tentei anteontem e não era uma boa. Meu doutor falou: ‘Mulher, tenha calma’. Agora estou pronta para nhe, nhe, nhe”, disse.

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Ivete fraturou ossos do rosto em acidente

O afastamento aconteceu após um acidente em casa, quando a artista desmaiou e acabou batendo o rosto no chão. Durante um show, ela relatou o episódio: “Aconteceu que eu tive um desmaio na minha casa, durante o dia, caí e bati a cabeça no chão”.

Com o impacto, Ivete sofreu fraturas em dois ossos na região da maçã do rosto e precisou passar por cirurgia em São Paulo. O procedimento exigiu cuidados no pós-operatório, mas a cantora tranquilizou os fãs ao comentar a evolução do quadro. “Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem”, afirmou.

Ao relembrar o episódio, Ivete destacou que, apesar da gravidade, a situação poderia ter sido ainda pior. “Foi uma lesão grave, bastante importante, mas poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça em um lugar mais crítico. Foi um livramento”, concluiu.