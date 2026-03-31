São João de Maracanaú 2026 anuncia atrações; confira programação completa

As atrações musicais do São João de Maracanaú, assim como a programação cultural prevista para o período junino na cidade, foram anunciadas no fim da manhã desta terça-feira (31). Wesley Safadão, Bell Marques, Xand Avião, Bruno & Marrone, Gusttavo Lima, Taty Girl e Alok estarão entre os principais nomes presentes nos palcos do evento, que ocorrerá a partir do dia 29 de maio deste ano.

A expectativa é de que a estrutura da festa surja ainda mais robusta, com uma nova cidade cenográfica mais imersiva para o público, seguindo entre os dias 29 e 30 de maio, e 5, 6, 12, 13, 26 e 27 de junho.

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O tema deste ano será "No País do Futebol, quem domina é o Forró". O evento acontecerá no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, no Distrito Industrial, em Maracanaú, ao lado do IFCE, sempre a partir das 18 horas.

Reforçando a parceria renovada, o Sistema Verdes Mares (SVM) fará cobertura em todos os veículos.

Veja as atrações e a programação do São João de Maracanaú 2026:

Sexta-feira, 29 de Maio

Nattan

Pablo

Zé Vaqueiro

Talita Mel

Luís Marcelo & Gabriel

Sábado, 30 de Maio

Wesley Safadão

Bell Marques

Seu Desejo

Claudio Ney & Juliana

Débora Lee

Sexta-feira, 5 de Junho

Bruno & Marrone

Xand Avião

Henry Freitas

Tito

Japinha

Sábado, 6 de Junho

Limão com Mel

Mastruz com Leite

Magníficos

Forró Real

Toca do Vale

Diego Facó

Sexta-feira, 12 de Junho

À vontade (Raí Saia Rodada, Zezo e Luan Estilizado)

Mari Fernandez

Calcinha Preta

JessiK

Lagosta bronzeada

Sábado, 13 de Junho

Zé Neto & Cristiano

Taty Girl

Rey Vaqueiro

Litto Lins

Matheus Fernandes

Sexta-feira, 26 de Junho

Gusttavo Lima

Léo Foguete

Raça Negra

Felipe Amorim

Lucas Cantor

Sábado, 27 de junho

Alok

Simone Mendes

Natanzinho Lima

Zé Cantor

Wawa

A parceria entre a TV Verdes Mares e o São João de Maracanaú terá, inclusive, o papel estratégico na ampliação da visibilidade e na conexão da festa com o público, assim como com o mercado anunciante.

Para Ruy do Ceará, Superintendente do Sistema Verdes Mares, a força da cultura e do evento fica mais evidente a cada ano. "A nossa cultura é muito forte, a cultura junina das festas. Desde o primeiro momento, a gente sabia que era capaz de levar essa festa para ser reconhecida nacionalmente e vimos isso acontecer no ano passado, definitivamente", apontou durante o evento de lançamento.

Legenda: Lançamento do São João de Maracanaú contou com a presença do vice-prefeito e diretor geral do evento, Gerson Cecchini, do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, do superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará Filho, e do Diretor Comercial do GEQ, Alex Magalhaes. Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Por conta disso, a tarefa de exibir toda a festa é repleta de orgulho. "Então, a gente entra esse ano consolidado, a mídia nacional olha para nós como um todo e, automaticamente, olha para nossa cultura, para a cultura do povo nordestino, a sua força, a sua forma de ver as coisas, de encarar e também de se divertir", completou.

Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú, aproveitou o evento de lançamento para lembrar de outro fator importante da festa: a possibilidade de movimentar a economia local.

"Nós estamos esperando mais de 2.300.000 pessoas na festa. No ano passado, esse número chegava a 1.700.000. Estivemos agora em Buenos Aires, na Argentina, com o outro São João lá, junto do Ministério do Turismo na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. O nosso evento já é internacional, pela cultura do Nordeste, pela culinária, pelo empreendedorismo, pelos empregos de milhares", explicou.