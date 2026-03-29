João Gomes e Ary Mirelle custeiam tratamento de criança em coma

Ícone da nova geração da música brasileira, João Gomes foi o destaque da primeira edição do Globo Repórter Personalidades de 2026, exibida na sexta-feira (27). Uma história de solidariedade, no entanto, acabou emocionando os fãs nas redes sociais.

Ao lado de Ary Mirelle, sua esposa, o cantor custeou o tratamento de uma criança em coma que conheceu em um hospital.

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Sandra Annenberg deu mais detalhes do caso em um vídeo publicado no Instagram. A jornalista contou que estava no aeroporto, embarcando para Petrolina, quando uma mãe pediu para tirar uma foto com a filha.

Após o registro, ela conversou com as duas e conheceu a história de Missiene Evelyn e Lorena. A mãe explicou que levava a filha para tratamento de saúde e revelou que, graças a João Gomes, conseguiu descobrir a doença da menina.

Sandra se interessou pelo relato, e Missiene detalhou o episódio. Segundo ela, Lorena estava em coma no mesmo hospital em que Ary Mirelle realizava um procedimento.

Ao saberem que a mãe havia feito uma vaquinha para arrecadar dinheiro para exames que ajudariam no diagnóstico, João e Ary decidiram doar o valor necessário.

O Globo Repórter também exibiu o momento em que Lorena encontrou o cantor durante um show. “Eu tava com um cartaz, eu mandei meu pai me colocar na grade, e levantei e mostrei pra João Gomes, e ele disse: ‘ei, levanta Lorena pro palco’”, contou a menina.

Sandra ainda revelou que a família atualmente vive entre Petrolina e Recife para dar continuidade ao tratamento de Lorena. “Assim a gente descobriu que João é muito mais generoso do que a gente já sabia”, disse a jornalista no vídeo. “João e Ary, eu sou muito grata, muito mesmo”, agradeceu Missiene, emocionada.

O gesto repercutiu nas redes sociais, com internautas destacando a empatia e solidariedade do casal.