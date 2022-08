Médica morre após carro cair em rio no Interior do Ceará

Uma médica de 31 anos morreu em um acidente de carro na BR-122, na altura do município de Aracoiaba nesta sexta-feira (12). A mulher, identificada como Lara Florentino, estava sozinha no veículo que caiu em um rio. Na chegada do socorro, ela já se encontrava em estado gravíssimo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O óbito foi confirmado pelo Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). A unidade emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento da profissional da saúde, que era residente em terapia intensiva.

"O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) lamentam a morte da médica Lara Florentino, residente em Terapia Intensiva da unidade. Neste momento de dor, a direção se solidariza com todos os familiares e colegas de Lara e expressa sinceras condolências por esta perda", diz a nota.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu no KM 43 da BR-122. Ela chegou a ser socorrida por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde nas proximidades, mas não resistiu aos ferimentos.

