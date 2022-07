Formação profissional é passo importante para empregabilidade entre jovens

Em meio às transformações digitais, o mercado de trabalho abre caminhos para novas perspectivas e exigências aos profissionais. Nesse tocante, a pouca experiência ou a falta de oportunidades afeta diretamente as camadas mais jovens que buscam uma vaga de trabalho para conquistar sua independência financeira e construir sua trajetória profissional - e até o desenvolvimento pessoal.

Dados de pesquisa realizada pelo IBGE em 2021 apontam que o desemprego afeta cerca de 31% dos brasileiros com idade entre 14 e 18 anos. Segundo o relatório, esse fator negativo tem sido cada vez mais frequente nesta faixa etária desde 2016 com o agravamento da crise econômica. Outro dado levantado é de que o perfil mais impactado são de jovens com baixa escolaridade.

Para Ítalo Salomão, professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade de Fortaleza (Unifor), para vencer a volatilidade do mercado, é importante que o jovem busque por cursos de graduação de qualidade para ter um diferencial no seu currículo.

“Quando se busca por um curso superior de qualidade, estamos falando de um ensino que não traz somente aquelas competências relativas a uma determinada profissão, mas que traga competências de adaptabilidade para o jovem”, afirma.

Referência internacional

Uma das principais e mais renomadas universidades do país, com destaque em avaliação de ensino científico pela Times Higher Education (THE), a Unifor investe em ensino de qualidade aliado a uma metodologia inovadora voltada ao exercício de competências e cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O ensino superior da Unifor é construído em um processo de avaliação de competências. O aluno não aprende só os assuntos da profissão que deseja atuar, mas também trabalha com soft skills, características que o tornarão adaptável a qualquer caminho que o mercado deseje seguir”, afirma.

Segundo Ítalo, esse aprendizado adaptável torna os jovens independentes e aptos para se tornarem grandes líderes e referências em seu ambiente de trabalho escolhido. Em observação às tendências do mercado global, a Unifor desenvolve equipamentos e novas turmas em cursos da área de tecnologia e suas derivações.

“O mercado de TI e suas derivações, ciências de dados e inteligência artificial, tem sido cada vez mais promissor. Buscamos trazer aos jovens que entram nessa área vivências práticas através do ensino voltado pela competência de aprendizado. Então, o jovem vai ter a vivência de construir projetos reais aplicados aos conteúdos estudados. Isso já auxilia na permanência no curso que escolheu”, explica Ítalo.

Os cursos de graduação da Unifor passam por constante atualização com matrizes curriculares modernas que trabalham o desenvolvimento de competências e habilidades para o mercado de trabalho e ensino científico. Durante a formação, a instituição também disponibiliza programas de mentorias, estágios e intercâmbios para enriquecer as experiências práticas dos estudantes, desenvolvendo assim habilidades para o mercado de trabalho.

“Essa atualização constante traz a necessidade do aluno adquirir determinadas competências para que consiga sucesso em sua vida profissional”, conclui o professor.

Saiba mais sobre os cursos da Unifor

