Educadores contam com financiamento municipal para programas de pós-graduação

Os profissionais da rede municipal de ensino podem fazer mestrado e doutorado na Universidade de Fortaleza (Unifor), por meio do Programa de Financiamento de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da Prefeitura de Fortaleza. Poderão participar do programa os servidores lotados e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Educação (SME), conforme o decreto municipal 15.304, de 12 de abril de 2022.

A solicitação do benefício será dirigida à secretaria que analisará e emitirá parecer sobre a pertinência do pleito no prazo de 20 dias úteis, a contar da data do recebimento do processo. O servidor beneficiado deverá apresentar à secretaria a sua comprovação de frequência ao curso ao final de cada mês e semestre, bem como o resultado obtido nas disciplinas sob pena de perda do benefício.

A diretora de Pós-Graduação da Unifor, professora Christina Praça, ressalta que, nesse momento em que a prefeitura de Fortaleza e a SME viabilizam a formação dos profissionais da educação em nível de mestrado e doutorado, é importante que os docentes usufruam do benefício da melhor forma possível.

Para isso, a Universidade de Fortaleza oferece portfólio de programas de pós-graduação stricto sensu alinhados com a área de educação e de elevada qualidade, conforme avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC). “Fazer a pós-graduação stricto sensu trará muitos diferenciais para a vida desses profissionais e impactará positivamente na qualidade dos serviços que o nosso município tanto se compromete a oferecer”, complementa a diretora.

Entre os programas de mestrado e doutorado da Unifor que estão com inscrições abertas, encontram-se os cursos nas áreas de Psicologia, Informática Aplicada e Direito e Gestão de Conflitos. Confira abaixo mais informações sobre cada um deles.

Informática Aplicada

Os programas de mestrado e doutorado em Informática Aplicada permitem a formação acadêmica de profissionais para atuação nas áreas de sistemas de informação e sistemas de computação, sempre com uma visão aplicada das tecnologias para resolver problemas da sociedade. “Para o profissional da Educação, essa formação contribui para melhorar as competências e habilidades em desenvolver, adaptar e/ou aplicar as diversas tecnologias para melhoria do processo de ensino-aprendizagem e da experiência do aluno em sala de aula”, destaca a coordenadora do programa, professora Vládia Pinheiro.

O Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA) é destaque no Ceará, com a criação do Mestrado em 1999 e do Doutorado em 2009 com, respectivamente, 310 dissertações e 33 teses defendidas. Atualmente, 12 docentes permanentes desenvolvem suas pesquisas vinculados a sete laboratórios de inovação e desenvolvimento de tecnologias, sendo pioneiro nas áreas de Sistemas Inteligentes, Informática Educativa e Interação Humano/Computador.

As pesquisas desenvolvidas no PPGIA, em interface com a Educação, envolvem temas como:

Desenvolvimento, Implantação e/ou Avaliação de ambientes científico-tecnológicos criativos e lúdicos de aprendizagem

Jogos Educacionais e Tecnologia Inovadora para Educação, incluindo EJA e Educação Inclusiva;

Metodologia, análise, projeto, desenvolvimento e avaliação de jogos, jogos sérios, realidade virtual, realidade aumentada, robótica e simulação para apoiar o processo ensino/aprendizagem;

Desenvolvimento de habilidades metacognitivas por meio de jogos sérios digitais;

Questões sociais e éticas na aprendizagem baseada em jogos digitais;

Simuladores para apoiar o ensino/aprendizagem;

Mundos virtuais 2D/3D para apoiar o ensino/aprendizagem;

Ambientes para gamificação para apoiar o ensino/aprendizagem, incluindo métodos, análise, projeto, desenvolvimento e avalição de gamificação;

Projeto, implementação e avaliação de laboratórios on-line para aulas práticas na educação;

Proposta, desenvolvimento e avaliação de livros didáticos interativos;

Sistemas e aplicações multimídias para suporte ao ensino/aprendizagem;

Desenvolvimento, Implantação e/ou Avaliação do uso de Sistemas Inteligentes e Adaptativos, incluindo: Tutoria inteligente e scaffolding;

Sistemas de gerência de conteúdo;

Aplicações educacionais e dados ligados;

Smart learning environments (ambientes inteligentes para aprendizagem);

Sistemas para acompanhamento dos currículos municipais.

Psicologia

Fazer mestrado e doutorado em Psicologia contribui diretamente para formação e atuação de profissionais em diversas áreas, tais como clínica, educação, saúde, assistência social. “No caso específico do profissional da Educação, essa formação é essencial para sua capacitação e atuação em equipamentos educacionais diversos, uma vez que amplia sua capacidade analítica na identificação e resolução de problemas que ocorrem nas escolas, nos processos e contextos educacionais”, ressalta a professora Luciana Maia, coordenadora do programa da Universidade de Fortaleza.

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unifor é pioneiro no Ceará, com a criação do Mestrado em 1997 e do Doutorado em 2010 com, respectivamente, 444 dissertações e 69 teses defendidas até hoje. “Atualmente, temos 13 docentes permanentes, altamente qualificados, que desenvolvem suas pesquisas vinculados a oito laboratórios, que abrangem as principais áreas da Psicologia e que contemplam, em seus campos de estudo, diversas pesquisas que têm interface com a Educação”, complementa.

As pesquisas desenvolvidas no PPGP, em interface com a Educação, envolvem temas como:

Formação de professores

Processos de saúde e adoecimento no contexto escolar

Avaliação de políticas públicas e ações de saúde nas escolas

Saúde e condições de trabalho de professores

Carreira docente e desenvolvimento profissional

Ócio, lazer e tempo livre para a Educação Contemporânea

Educando para o envelhecer

Preconceito (racismo, sexismo, capacitismo, LGBTQIA+fobia), discriminação e violência no contexto escolar

Exclusão/inclusão no contexto escolar

Bullying no contexto escolar

Relação família/escola

Práticas promotoras de resiliência no contexto escolar

Famílias e crianças/adolescentes LGBTs

Influência dos ambientes naturais no contexto escolar e nos processos de aprendizagem;

Cidade como espaço educativo

Psicologia ambiental e a educação para o trânsito

Psicologia ambiental, educação cidadã e o uso dos espaços públicos

Apropriação, identidade e afetividade e ação ética no espaço escolar

Educação de proteção à vida e ao ambiente

Comportamento pró-ambiental e sustentabilidade

Processo inclusivo de crianças com TEA no ambiente escolar sob a ótica da Psicologia Ambiental

Direito e Gestão de Conflitos

O Mestrado Profissional em Direito e Gestão de Conflitos da Unifor é pioneiro no Brasil em muitos aspectos. Foi o segundo mestrado profissional em Direito do país a entrar em funcionamento e o primeiro do Norte-Nordeste. Também foi o primeiro curso stricto sensu a se dedicar integralmente à gestão de conflitos no país.

“O desenho do mestrado reflete uma abordagem multidisciplinar, inovadora e criativa no tratamento dos conflitos, na medida em que explora o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências necessárias à construção de soluções para situações reais e potenciais de litígio. Essas habilidades são aplicadas muito além das fronteiras do mundo do Direito, pois servem diretamente para os campos da educação, da gestão de pessoas, administração, entre outras áreas”, frisa o professor Gustavo Raposo, coordenador do programa.

A matriz curricular do mestrado procura desenvolver habilidades como a comunicação não violenta, o pensamento criativo, a liderança, a mediação (inclusive escolar), a solução de problemas, a inovação, o trabalho em equipes, entre outras. Nessa perspectiva, percebe-se o grande potencial dos usos da gestão de conflitos em ambientes escolares ou mesmo na gestão pública e privada.

O curso entrou em funcionamento em 2015 e já formou mais de 100 mestres, contando com alunos de 10 diferentes estados. “O modelo de disciplinas ministradas em blocos auxilia a compatibilização da rotina do curso com as atividades profissionais dos alunos. Ainda merece destaque a adoção de uma dissertação aplicada (com projeto de intervenção), permitindo aos alunos transformar suas pesquisas em produtos e projetos com impacto real na vida das pessoas”, acrescenta o professor Gustavo Raposo.

Confira algumas temáticas trabalhadas nas disciplinas relacionadas à educação no programa de pós-graduação em Direito e Gestão de Conflitos:

Gestão de conflitos e inovação

Gestão de conflito e criatividade

Mediação escolar

Novas Famílias no Brasil

Políticas públicas e gestão de conflitos

Gestão de conflitos, mediação e liderança

Mediação e negociação: técnicas e habilidades para a gestão de conflito

Competências socioemocionais e gestão de conflitos

Gestão de conflitos no Canadá

Desafios e perspectivas perante a nova criminalidade

Mediação de conflitos: experiência norte americana (Columbia University – Nova Iorque/EUA)

Mediação de Conflitos

Negociação e gestão de conflitos

