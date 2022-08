Concurso para professor da Uece encerra 1ª etapa e terá segunda fase próxima semana

Centenas de candidatos realizaram, neste domingo (7), a primeira fase do concurso para professor adjunto da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece). A segunda fase do certame está macrada para o próximo domingo, dia 14.

Ao todo, são 135 vagas, distribuídas em 106 setores de estudo.

As provas tiveram início às 9 horas, no Campus Itaperi, e se estederam até as 13 horas. Os candidatos devem ter a titulação mínima de doutor.

Conforme a assessoria de comunicação da Uece, a primeira etapa do certame ocorreu dentro da normalidade. A carga horária para os contratados será de 40h semanais. As vagas vão ser distribuídas nos seguintes cursos:

medicina

serviço social

psicologia

medicina veterinária

enfermagem

pedagogia

geografia

matemática

Próxima prova

Além destas 135 vagas, outras 230 serão ofertadas para professor assistente com título de mestre. Estas serão distribuídas em 162 setores de estudo. As provas serão realizadas no dia 14 de agosto.

No total, são 365 vagas para professores efetivos da Uece. Este é o maior concurso da história da Instituição.