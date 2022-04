Com ou sem máscara? Imagens mostram como foi o 1º dia útil em Fortaleza após desobrigação do uso

Quatro dias após a governadora do Estado, Izolda Cela, anunciar o uso opcional da máscara de proteção em ambientes fechados - o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 já estava liberado em ambientes abertos - o Diário do Nordeste visitou, neste primeiro dia útil pós-liberação, as principais ruas do Centro comercial de Fortaleza, além de um shopping da Capital.

Mesmo tendo o uso facultativo, a máscara seguiu sendo adotada por muitas pessoas. O equipamento só segue sendo exigido em transportes públicos ou equipamentos de saúde, como hospitais, policlínicas e postos. Dentre as pessoas flagradas utilizando a máscara, a maioria são idosos. Confira as imagens.

Foto: Fabiane de Paula

