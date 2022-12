Chove em quase 100 cidades do Ceará; Santa Quitéria registra o maior volume de dezembro

A previsão dos órgãos meteorológicos de que as chuvas tinham forte tendência de se estender para este fim de semana, no Ceará, se confirmou. Entre as 7 horas de ontem (23) e 7 horas deste sábado de Natal (24) choveu em pelo menos 92 cidades, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Este foi o segundo dia do mês com maior número de municípios banhados pelas chuvas, atrás apenas do dia 1º de dezembro, quando o órgão cearense contabilizou pluviometria em 97 cidades.

O município de Santa Quitéria registrou a maior chuva, com 114.6 milímetros (mm). Este foi também o maior índice já registrado neste mês de dezembro. Foi, ainda, a primeira vez no mês que uma cidade rompeu a barreira dos 100 mm precipitados.

Atrás de Santa Quitéria, completam a lista das cinco mais chuvosas as cidades de Ibiapina (69 mm), Uruburetama (68 mm), Paramoti (63 mm) e Araripe (53,4 milímetros). Todas as regiões do Estado foram banhadas pelas chuvas entre esta sexta-feira e hoje, sábado.

Previsão para o Natal

Para este domingo (25), o prognóstico da Funceme é de que as precipitações sigam em todo o Estado. O órgão aponta previsão de "alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões".

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta, válido até amanhã, para o risco de chuvas e ventos fortes em 19 cidades. Nestas localidades, as chuvas podem chegar a 50 mm/dia com ventos de até 50 km/h.

Potengi

Quiterianópolis

Salitre

Santana do Cariri

Tauá

Campos Sales

Crateús

Croatá

Guaraciaba do Norte

Independência

Ipaporanga

Ipueiras

Novo Oriente

Parambu

Poranga

Aiuaba

Araripe

Arneiroz

Assaré

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil