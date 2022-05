Casas de Cultura da UFC iniciam inscrições para 917 vagas em cursos de idioma nesta sexta-feira (20)

As inscrições para o processo seletivo de alunos das Casas de Cultura Estrangeira começaram nesta sexta-feira (20 e seguem até 5 de junho. Ao todo, o equipamento vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), oferta 917 vagas para diversos cursos de línguas estrangeiras gratuitos.

Do total de oportunidades, são 664 destinadas a ingressantes no semestre inicial e 253 para teste de nível.

As oportunidades para o primeiro semestre estão distribuídas entre as Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa, assim como os Cursos de Libras e de Esperanto.

Já o teste de nível selecionará novos estudantes para os outros semestres das Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Italiana e Portuguesa.

Como se inscrever

Os interessados devem se cadastrar, exclusivamente, através do site da Fundação CETREDE. O período para inscrições é de 10h desta sexta-feira até as 23h59min do dia 5 de junho.

Para participar é necessário desembolsar uma quantia de R$ 70, referente a taxa. Candidatos em que a família seja baixa renda podem solicitar a isenção do valor no momento da inscrição.

Quem pode participar?

Podem concorrer ao processo seletivo indivíduos que concluíram o ensino fundamental, comprovado com certificado de conclusão, emitido por instituição credenciada pelo Ministério da Educação.

Como será a prova

A seleção será realizada por prova escrita, a ser aplicada no dia 19 de junho, em Fortaleza, com divulgação do resultado no dia 4 de julho. A prova será objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para ingressantes no semestre inicial, serão cobradas questões de língua portuguesa e conhecimentos gerais; para teste de nível, conhecimentos específicos da língua escolhida pelo candidato.

Saiba mais no edital.

