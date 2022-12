5 cidades do Ceará têm alerta para risco de chuvas e ventos fortes; veja quais

Cinco cidades do Ceará estão em alerta para o risco de chuvas e ventos fortes, de acordo com novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O informe aponta possibilidade de precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.

O alerta é válido até a manhã desse sábado, 16 de dezembro, mês que antecede o início oficial da pré-estação chuvosa no Estado.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande perigo’. O alerta atual está na classificação de perigo.

Neste nível, o Inmet aponta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Cidades que podem ser afetadas

As cidades cobertas pelo alerta se localizam no Sertão dos Inhamuns e na região do Cariri:

Aiuaba

Araripe

Campos Sales

Parambu

Salitre

Instruções importantes

Segundo o Inmet, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações mais delicadas, pode-se procurar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão para o fim de semana

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), são esperadas poucas chuvas até domingo (18). Podem ocorrer chuvas isoladas e de intensidade de fraca a moderada nos períodos da tarde e da noite (Ibiapaba, oeste/sul do Sertão Central e Inhamuns).

Já na faixa litorânea, é esperado chuva durante a madrugada e manhã do sábado e domingo.

As chuvas previstas são decorrentes da influência de instabilidades e efeitos locais (temperatura, relevo e umidade), bem como do sistema de brisa.

Prognóstico positivo para 2023

O Ceará deve ter chuvas acima da média histórica entre janeiro e março de 2023. Tradicionalmente, a quadra chuvosa no Estado se estende de fevereiro a maio.

É o que indica prognóstico atualizado da Funceme, bem como de outros estudiosos, apresentado a produtores rurais na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), na manhã desta sexta-feira (16).

