Concessão de quiosques por até 5 anos nas praças

Como parte dos Arranjos Públicos Privados, a Prefeitura de Fortaleza também lançou ontem o edital de Concessão dos Quiosques "Meu Negócio na Praça". O edital formaliza contratos de permissão de uso do espaço público para instalação de quiosques de empresas especializadas na área de alimentação por até cinco anos. "São 24 praças identificadas inicialmente, onde há muito interesse em estabelecer esses negócios. O objetivo é estimular o empreendedorismo e qualificar a ocupação das praças via edital", explica o prefeito Roberto Cláudio.

Os beneficiados deverão apresentar uma contrapartida mínima de 2% do valor do faturamento do quiosque em operação, com período de carência de dois meses no primeiro ano.

As empresas interessadas podem participar por meio de processo licitatório para concorrer aos noves lotes disponibilizados, com três locais distintos.

Mulheres Empreendedoras

Também foi lançado, ontem, o edital do programa Mulheres Empreendedoras. O projeto, segundo a Prefeitura da Capital, estimula o empreendedorismo feminino, possibilitando o acesso ao crédito orientado, além de capacitação e consultorias gerenciais, a partir de um contrato de empréstimo para desenvolver propostas de negócios no valor de até R$ 15 mil.

"Inicialmente, serão 100 propostas de negócios em Fortaleza. Vai financiar a compra de máquinas, equipamentos e insumos. O beneficiário restituirá apenas 60% do valor do crédito dado, com uma carência de até seis meses e o pagamento em 15 parcelas sem juros", explica o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Mosiah Torgan. De acordo com ele, "haverá uma pessoa que irá acompanhar esse negócio mensalmente no período de 12 meses com o objetivo de orientar as pessoas", conclui. (HRN)