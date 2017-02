Áreas estratégicas serão debatidas com ministro

00:00 · 02.02.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

O novo secretário estadual das Cidades, Jesualdo Farias, disse ontem que pretende trabalhar com muito 'zelo e cuidado' as obras prioritárias do governo, como os projetos do rio Maranguapinho, Metrofor, saneamento básico, energias alternativas, transportes, resíduos sólidos, pequenas e médias empresas e agricultura familiar. "Eu planejo solicitar uma audiência com o ministro das Cidades para expor nossa situação e definir as áreas estratégicas e uma linha de ação".

Segundo ele, a gestão vai ter como lema o trabalho em equipe. "Eu pretendo fazer uma reunião com todos os coordenadores para saber o andamento dos projetos, abrir diálogo com os interlocutores e dispostos a encontrar soluções criativas e sustentáveis", pontuou.

Cagece

De acordo com Jesualdo, não existe nenhuma estratégia da Pasta em relação à privatização da Cagece. "Nós vamos primeiro ouvir os prefeitos e especialistas no assunto, trabalhar com os conselhos, universidades. Não há manifestação de privatizar nada. Eventualmente, poderá haver alguma discussão sobre parcerias", informou.

Ele disse que há empenho em trabalhar com diálogo com todos os envolvidos e que é importante escutar a Cagece sobre as demandas e dificuldades da Companhia. "O Estado não pode se impor nas responsabilidades dos municípios então conversaremos com os prefeitos". Apesar disso, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Ceará consta na lista de 18 estados que já formalizaram junto ao órgão a adesão ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O programa, entre outras características, tem o objetivo de desestatizar os serviços prestados pelas companhias de saneamento.

O Governo do Estado disse que até o momento não existe posicionamento em relação aos projetos que envolvam parcerias com o BNDES e que será iniciado estudo de viabilidade para avaliar a inclusão de novos equipamentos no plano de concessões.

Metrofor

Em relação ao andamento das obras da linha leste do Metrofor, atualmente paradas, Jesualdo disse que vai pensar na perspectiva de quem assume a responsabilidade, se a Secretaria das Cidades ou a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra) e afirmou que cabe ao governador a definição. "Acho que o metro é um equipamento extremamente importante para Fortaleza. Sem ele nós estaremos estrangulados. Vai haver um grande esforço para conseguir um financiamento para retomada das obras, apesar do momento difícil de crise econômica no País", explicou.

Regiões metropolitanas

Jesualdo declarou também que vai priorizar os projetos localizados nas regiões metropolitanas. "O governador Camilo tem a capacidade muito grande para captar as boas ideias e nós vamos tratar com muita prioridade essas regiões, com a estruturação dos conselhos e discutir com os prefeitos as demandas".

Ele ainda disse que os projetos voltados para as Cidades são dependentes de outras secretarias de governo e que as políticas devem ser pensadas a médio e longo prazos.

"Nós vamos continuar desenvolvendo as ações em curso e aprimorar as demandas que atendam à população e proporcionem melhor qualidade de vida às pessoas".