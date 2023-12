Vídeo mostra tiroteio que terminou com morte de Rogério Saladino, funcionário dele e policial

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o empresário Rogério Saladino atira contra policiais que chegaram na casa dele no bairro Jardins, em São Paulo, nesse sábado (16). Os policias revidaram e o empreendedor de 56 anos, seu funcionário e uma policial civil morreram.

No vídeo, é possível ver que Rogério, presidente da rede de laboratórios de exames Biofast, abre o portão de sua residência já efetuando os disparos. Um dos agentes de segurança acerta um tiro contra ele.

Empresário recebeu policiais a tiros:

Na sequência, o funcionário de Rogério pegou a arma do chão para atirar contra os policiais, mas também foi atingido e morreu no local. O empresário e a investigadora da Polícia Civil Milene Bagalho Estevam, de 39 anos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou, em nota ao Diário do Nordeste, que "a policial e um colega estavam fazendo diligências na rua para colher pistas sobre um furto ocorrido no dia anterior, quando a vítima tocou a campainha da casa para pedir ao proprietário imagens das câmeras de segurança".

Armas e drogas apreendidas

Na casa de Rogério Saladino, foram apreendidas 4 armas, sendo 2 dos agentes e outras 2 do empresário, e porções de drogas. Conforme a Secretaria da Segurança, o empresário também possuía passagens por homicídio, lesão corporal e crime ambiental.

"O caso foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial na Divisão de Homicídios do DHPP, que investigará", concluiu a Secretaria em nota.