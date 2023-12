Explosão no aeroporto de Marabá, no Pará, deixa um morto; veja o que se sabe

Um caminhão explodiu no aeroporto de Marabá, no sudoeste do Pará, na noite desse sábado (16), e provocou a morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas.

A companhia Aena Brasil, que administra o local, confirmou o caso neste domingo (17), conforme informações do portal G1.

A gestão do aeroporto detalhou que o veículo pertencia a uma empresa terceirizada e, no momento do ocorrido, realizava a revitalização da sinalização horizontal da pista.

As vítimas não tiveram os nomes divulgados. E, segundo a Aena Brasil, prestavam serviços à empresa terceirizada — esta que também não teve o nome revelado.

Operações em pista foram suspensas

A companhia ainda relatou que as operações na pista do aeroporto ficaram suspensas até a madrugada deste domingo, quando retornaram à normalidade, por volta da 1h30 — cerca de cinco horas após a ocorrência.

"Nenhuma aeronave foi atingida e o acidente não afetou passageiros ou tripulação. As polícias Civil e Científica do Pará estiveram no local, analisaram o veículo e autorizaram sua retirada da pista do aeródromo", destacou a Aena Brasil, segundo o G1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após a explosão. Em comunicado, a corporação detalhou que as duas pessoas feridas foram encaminhadas para atendimento médio.

A instituição ainda detalhou que aguarda a análise da perícia, prevista para iniciar neste domingo, e que deve apontar as causas da explosão.