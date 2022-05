Veja 6 mensagens do Dia da Enfermagem para homenagear os profissionais

Nesta quinta-feira, 12 de maio, é comemorado o Dia da Enfermagem, data que homenageia o trabalho exercido pelos profissionais da saúde dessa área de atuação.

Durante a crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, a importância da atuação desses especialistas ficou em evidência, reforçando a relevância do setor.

Origem do Dia da Enfermagem

A escolha do 12 de maio faz referência ao aniversário da britânica Florence Nightingale, nascida em Florença, Itália, neste dia em 1820. Ela é apontada pela história como a pioneira da enfermagem moderna, segundo a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

É famosa pela atuação no tratamento de feridos em batalhas, como o que realizou na Guerra da Crimeia (1853-1856) — conflito armado entre o Império Russo e um conjunto de nações europeias, formado por Reino Unido, a França, o Reino da Sardenha. A mulher fundou a Escola de Enfermagem no Hospital St. Thomas, Londres, em 1860, representando um marco no setor, conforme informações do portal Brasil Escola.

Legenda: Apesar de ter nascido na Itália, Florence Nightingale tinha nacionalidade britânica Foto: H. Lenthall

Após contrair febre tifoide durante a Guerra da Crimeia, deixou de atuar como enfermeira em hospitais. Em 1859, aproveitou o tempo acamada para desenvolver o projeto da escola. O curso tinha duração de cerca de um ano e as aulas eram ministradas por médicos.

Alguns dos fundamentos da Escola de Enfermagem criados por ela focavam no atendimento aos pobres, ligação de instituições de ensino aos hospitais para treinamento, além do ensino por equipe formada na área.

Ao longo da vida, Florence publicou cerca de 200 obras, entre livros, panfletos e relatórios, que continham as crenças dela sobre a enfermagem. A atividade intelectual da pioneira seguiu até os 80 anos, quando ficou impossibilitada de escrever devido à cegueira.

Ela é tida como uma referência histórica em saúde pública, conforme o Brasil Escola. Durante a Guerra Civil Americana — conflito travado entre 1861 e 1865 pela União e os Confederados —, ela chegou a ser consultada sobre formas de gerenciar hospitais de bases militares. Em 1867, também prestou consultoria para desenvolvimento de saneamento básico de militares e de civis da Índia.

Mensagens de Dia da Enfermagem

O Diário do Nordeste elaborou seis mensagens para homenagear os profissionais de enfermagem neste dia. Conhece algum enfermeiro ou enfermeira? Envie os parabéns pelo dia dele usando uma das sugestões abaixo:

Feliz Dia da Enfermagem! Muito obrigado (a) por cuidar do próximo e por se entregar diariamente em dedicação ao outro. Agradeço pela sua dedicação e empatia, mas, principalmente, por manter o sorriso e empatia ao exercer seu árduo trabalho diariamente. Neste Dia da Enfermagem lembrei de você, amigo (a), que transforma a sua vida diariamente na arte de cuidar. Obrigado (a) pela dedicação e amor à profissão! Querido (a) amigo (a) enfermeiro (a), feliz Dia da Enfermagem! Você me inspira todos os dias enquanto desempenha o excelente papel de cuidar e tocar a vida dos pacientes enquanto mantém seu belo sorriso no rosto. Nem todos os heróis dos quadrinhos usam capa, mas conheço um que usa jaleco. Feliz Dia da Enfermagem! Feliz Dia da Enfermagem! Obrigado (a) por diariamente transformar sua vida na arte de cuidar incondicionalmente do próximo, e ainda fazer isso com amor e empatia. Neste Dia da Enfermagem gostaria de demonstrar minha admiração por você, que todos os dias me mostra o que é ser humano, ao cuidar carinhosamente do próximo e preservar a vida. Obrigado (a)!

