Suspeito de matar ex com milkshake envenenado teria escolhido sabor preferido da vítima

Investigações policiais apontam que o ex-namorado da jovem Vitória Conceição, que morreu após ser envenenada com um milkshake de morango no último fim de semana, premeditou o crime. O homem, inclusive, teria escolhido o sabor propositalmente, sabendo que se tratava do preferido da ex-companheira.

De acordo com informações do g1, Deivid Nascimento Santana, de 30 anos, convenceu um empresário a contratar Vitória para realizar uma faxina. O suspeito pediu que o contratante não contasse à jovem que a ideia partiu dele, alegando que a pediria em casamento de surpresa.

Em depoimento, o empresário ainda revelou que o acusado se apresentou como “Leandro” e teria dito: “Leva para ela. É de morango, o que ela mais gosta. Não fala para ela que fui eu que mandei, não”.

Para o delegado Bruno Gilaberte, as atitudes de Deivid demonstram que o crime não foi cometido por impulso, tendo sido bem arquitetado.

“Planejado, premeditado, não foi um crime de ímpeto. Pelo contrário, foi algo pensado, torpe”, afirmou Gilaberte.

ENTENDA O CASO

Vitória, de 23 anos, morreu na madrugada dessa segunda-feira (5), após ser internada com fortes suspeitas de envenenamento, em Maricá, no Rio de Janeiro. Ela começou a passar mal ao beber um milkshake de morango comprado pelo ex-namorado, mas entregue por outra pessoa.

A vítima já havia conseguido medida protetiva contra o suspeito, após ele ter invadido sua casa e a ameaçado com uma faca. Ainda neste ano, ela fez outra denúncia contra Deivid, por perseguição, já que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

O acusado foi preso nessa terça-feira (6). Consta na decisão pela prisão temporária de Deivid que ele também teria importunado Vitória através de mensagens nas redes sociais, inclusive usando perfis falsos.