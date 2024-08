Fisiculturista Antônio Souza morre após participar de competição em SC

O fisiculturista amazonense Antônio Souza, 26, teve uma parada cardíaca e morreu após participar de uma competição na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, no sábado (3). Segundo informações do g1, ele ainda chegou a ficar entre os três mais bem colocados na categoria em que competiu.

A Federação São Paulo Fisiculturismo & Fitness divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento do fisiculturista.

"É com profundo pesar que a SPFF, na pessoa de seu presidente, Alex Santos, bem como toda a organização do Campeonato Navega Open 2024, realizado nesta data, 03/08/2024 na cidade de Navegantes, Santa Catarina, comunica o falecimento do atleta António Leso Brás de Souza. Nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa perda inestimável", diz comunicado.

Esposa de Antônio, Yone Silva relatou ao portal de notícias que o fisiculturista tomou diuréticos para a competição. Atuando nos rins, a substância aumenta a eliminação de água do corpo, o que pode desidratar o organismo e sobrecarregar o rim.

"Ele estava muito desidratado. Muito seco, infelizmente. Isso é um esporte viciante e, ao mesmo tempo, competitivo. Antônio era muito focado nesse esporte", contou ela.

Antes da disputa começar, Antônio utilizou as redes sociais para compartilhar detalhes do evento, publicando registros do momento em que estava a caminho da pesagem e de quando teve o corpo pintado, hábito comum em competições de fisiculturismo. Nas filmagens, o atleta aparece sorridente e aparentemente bem.

"Vamos partir para a pesagem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Seco 'nós está', né?! Pela cara, já dá para perceber", afirmou ele, na publicação.

Ainda segundo Yone, o enterro do fisicultura deve começar por volta de 15h30 desta terça (6).