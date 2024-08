Motociclista morre após colisão com Porsche em rodovia no Rio de Janeiro

Um motociclista morreu após uma colisão com um carro de luxo Porsche na BR-116. O caso ocorreu por volta de 0h40 da última quinta-feira (1°) no município de Teresópolis. A Polícia investiga o caso.

A vítima foi identificada com Adilson de Lima, um lavrador de 47 anos, de acordo com a GloboNews.

Um homem se apresentou na delegacia como condutor do veículo, mas a Polícia acredita que outra pessoa tenha se apresentado no lugar do real motorista do Porsche.

Motorista seria influenciador

Testemunhas informaram que o motorista do Porsche Boxster, avaliado em cerca de R$ 500 mil, é um influenciador digital de Teresópolis. Ele seria conhecido por fazer rifas nas redes sociais com sorteios de viagens e carros.

O condutor foi visto, inclusive, momentos antes do acidente, em um posto de combustíveis. Ele estava sozinho, segundo o delegado Marcio Dubugras, do 110º DP.

O homem pode ser preso, pois tem um mandado de prisão em aberto, de acordo com a delegacia.

Veja também Mundo Livro proibido pela CIA prevê fim da humanidade na Terra; entenda País Homem corre para o mar e morre afogado após fugir de blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro País Queda de avião em Birigui, no Interior de São Paulo, deixa três pessoas mortas

Acidentes com Porsche

Um jovem de 21 anos morreu após ser atropelado por um motorista em um carro Porsche, na madrugada da segunda-feira (29), em São Paulo. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A Porsche se manifestou sobre os últimos acidentes envolvendo o carro da marca. “A Porsche Brasil reafirma seu comprometimento com a segurança nas vias públicas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito”, completa a fabricante, que ressalta não possuir “qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente”, diz texto.