Homem corre para o mar e morre afogado após fugir de blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro

Um homem morreu afogado na madrugada deste sábado (3) após fugir da abordagem de uma blitz da Lei Seca. O caso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro.

Nathan M. Souza tinha 25 anos e, ao tentar escapar da blitz, mergulhou no mar e morreu por afogamento, segundo a Polícia Civil do Estado.

O corpo dele foi encontrado no mar na região da avenida Lucio Costa, em frente ao condomínio Alfa Barra. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado para atender a ocorrência às 2h31. As informações são do Uol.

Nathan não estava sozinho no carro. Com ele, outras três pessoas foram abordadas pela blitz no bairro da Barra da Tijuca. Elas foram conduzidas à delegacia e autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Foram encontrados com os detidos uma arma de fogo e drogas.