Jovem com 'pior dor do mundo' revela tentativa de estupro e abusos antes de diagnóstico de doença

A jovem Carolina Arruda, que sente a "pior dor do mundo" e tem mostrado como é viver com a doença neuralgia do trigêmeo, compartilhou que sofreu uma sequência de abusos, ameaças e agressões antes do seu diagnóstico. Ela conta que um vizinho tentou estuprá-la na antiga cidade onde ela morava, em Bambuí, Minas Gerais.

Carolina era estudante de medicina veterinária à época, segundo ela relatou nas redes sociais. O vizinho foi denunciado, mas não foi preso, ganhou só uma multa e ficou com restrição de sair de casa à noite por dois anos.

O caso foi registrado como importunação sexual. Ela descobriu ainda que o mesmo homem foi denunciado por outras duas pessoas.

"Um vizinho, que morava com a esposa enfermeira, pediu ajuda para dar um remédio ao cachorro. Eu disse que ajudaria quando a esposa dele chegasse do trabalho em casa, por volta das 19h. Por volta de 19h30 cheguei na casa dele e a esposa não estava. Somente depois descobri que a esposa já tinha mudado o horário de plantão dela há duas semanas e ele não me falou isso, na maldade. Depois de dar o remédio, fui saindo, mas ele me atacou, me prendeu pelos braços e começou a tirar minha roupa com a boca", relatou a jovem de 27 anos.

Segundo a jovem, "ele nunca foi devidamente punido. Apenas pagou uma multa e teve restrições à noite, enquanto eu continuei enfrentando uma onda de abusos", concluiu.

Série de traumas

Carolina também contou que foi abusada sexualmente na infância por uma pessoa da sua família entre 6 e 12 anos. Ela foi ameaçada a ficar em silêncio, e a menina se isolou e sofreu com danos psicológicos e físicos.

Aos 13 anos, ela começou a namorar, mas a relação se tornou tóxica e abusiva. Ela engravidou aos 16, e o parceiro da época pediu que ela abortasse, mas Carolina decidiu manter o bebê.

"Eu quero que as mulheres falem, que não se calem. Eu guardei isso por muitos anos e foi muito prejudicial pra mim", contou.

O que é neuralgia do trigêmeo?

A neuralgia do trigêmeo é comparada a choques elétricos e até a facadas. O trigêmeo é um dos maiores nervos do corpo humano e é sensitivo, ou seja, controla as sensações que se espalham pelo rosto. Ele tem esse nome porque se divide em três ramos:

oftálmico;

maxilar, que acompanha o maxilar superior;

mandibular, que acompanha a mandíbula ou maxilar inferior.

A dor provocada pela condição é incapacitante e impede que a pessoa consiga fazer atividades simples do dia a dia.