Sargento que atirou em funcionário do McDonalds's no Rio de Janeiro é expulso do Corpo de Bombeiros

Paulo César de Souza Albuquerque, condenado por tentar matar o atendente do McDonald's Mateus Domingues Carvalho em maio de 2022, foi expulso do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), em que tinha a patente de sargento.

A medida teve como base a decisão do Conselho de Disciplina do CBMERJ, que analisou o caso internamente, na última quarta-feira (16).

O conselho alegou, na decisão, que “o decoro e a disciplina da classe não podem suportar a conduta perpetrada pelo 1° Sargento Paulo César de Souza Albuquerque, impondo sua exclusão a bem da disciplina”.

Pelo que noticiou o jornal O Globo, em julho do ano passado, Albuquerque já tinha sido sentenciado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio e a indenizar a vítima em R$ 100 mil por danos morais.

Relembre o caso

O caso aconteceu em um drive-thru do McDonald's localizado no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Toda a situação foi flagrada por imagens de uma câmera de segurança instalada no local.

Segundo a publicação, Mateus foi aposentado por invalidez após ter sido alvejado pelo bombeiro. Sua mãe precisou deixar de trabalhar para cuidar do rapaz, que juntava dinheiro para cursar medicina veterinária e teve que deixar de lado esse sonho por conta de todo o tratamento.

A vítima perdeu o rim esquerdo em decorrência do crime. O projétil disparado por Albuquerque também fraturou um dos ossos da coluna do atendente.

As investigações apontam que o sargento atirou contra o funcionário da lanchonete após uma discussão motivada por um cupom de desconto de R$ 4.