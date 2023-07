Bombeiro é condenado por tentar matar atendente do McDonald's em briga por desconto; relembre caso

O bombeiro Paulo César Albuquerque foi condenado, nessa quinta-feira (27), a 12 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de tentativa de homicídio contra o atendente de uma filial do McDonald's, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após uma discussão por desconto, registrada em maio de 2022.

Conforme as investigações, o agente atirou contra Mateus Domingues Carvalho depois de uma briga motivada por um cupom promocional de R$ 4. As informações são do portal G1.

A defesa do condenado alega que o disparo contra o trabalhador foi acidental e aconteceu após o bombeiro escorregar no piso do estabelecimento. Segundo os advogados, um dos argumentos que sustentam a versão é que o tiro teria sido perpendicular, ou seja, de baixo para cima.

As câmeras de monitoramento do local registraram o crime (assista abaixo). Nas imagens, é possível observar que Paulo César deixa o local sem prestar socorro a vítima. Durante o julgamento, o réu disse que na época não se lembrava do telefone dos bombeiros, mas disse que pediu ajuda para um amigo.

Além da sentença em regime fechado, ele ainda foi condenado a pagar uma indenização de R$ 100 mil à vítima por danos morais.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 9 de maio de 2022, o funcionário foi agredido e baleado pelo bombeiro, no bairro Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na época, testemunhas relataram que a confusão foi motivada devido a um cupom de desconto.

O crime teria ocorrido por volta das 2h e, segundo os colegas de trabalho de Mateus Domingues, o suspeito fez um pedido através do serviço de drive-thru, mas só no fim do atendimento informou ter o cupom promocional. Na ocasião, a vítima explicou que ele deveria ter mencionado o documento no início do pedido.

Jovem foi encaminhado para uma unidade hospitalar após o ataque

Em seguida, o homem teria desembarcado do carro, quebrado a proteção de acrílico e agredido o atendente. Então, seguiu para o interior da loja e disparou contra o jovem.

“O cliente começou a gritar na pista do drive, que se não tratasse ele bem, ele invadia o estabelecimento e daria um tiro no funcionário. Ele aplicou um disparo de arma de fogo à queima-roupa dentro do estabelecimento”, detalhou uma testemunha, na época do caso.

Mateus Domingues foi atingido na região do abdômen. A bala perfurou rim e intestino grosso do jovem, que sobreviveu, mas foi submetido a cirurgias. Até hoje, conforme o G1, ele sofre com sequelas do disparo.