Funcionário é agredido e baleado por cliente após discussão por desconto em fast food

Um funcionário do McDonald's foi agredido e baleado por um cliente na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conforme testemunhas, a confusão teria sido motivada por um cupom de desconto. A Polícia investiga o caso, conforme o portal G1.

O crime teria ocorrido por volta das 2h, e, segundo os colegas de trabalho de Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, o suspeito fez um pedido através do serviço de drive-thru, mas só no fim do atendimento informou ter um cupom promocional. Na ocasião, a vítima explicou que ele deveria ter mencionado o cupom no início do pedido.

Em seguida, o homem teria desembarcado do carro, quebrado a proteção de acrílico e agredido o atendente. Depois, ele seguiu para o interior da loja e disparou contra o jovem.

“O cliente começou a gritar na pista do drive. Que se não tratasse ele bem, ele invadia o estabelecimento e daria um tiro no funcionário. E ele aplicou um disparo de arma de fogo à queima-roupa dentro do estabelecimento”, relatou uma testemunha.

Mateus Domingues foi atingido na região do abdômen e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Conforme o G1, o estado dele é estável.

Após o ataque, o suspeito fugiu. O crime está a cargo da 32ª DP. Os agentes de segurança iniciaram as diligências para ouvir as testemunhas e colher imagens de câmaras de segurança.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste