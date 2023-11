Raio mata guia durante passeio no Rio de Janeiro; turista grava momento

O guia turístico Leilson Souza, de 36 anos, morreu após ser atingido por um raio no domingo (19). Ele estava acompanhando Karlla Conceição Araújo da Silva, 26, e seu marido durante uma trilha na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, quando aconteceu o acidente.

O momento foi gravado por Karlla, enquanto ela mostrava a paisagem da região. Nas imagens gravadas pela turista, é possível ver Leilson (com mochila verde e boné preto) se afastando do grupo. Segundos depois, um raio o atinge.

Em entrevista ao g1, o casal, que mora em Rondonópolis, cidade localizada a 218 km de Cuiabá, e estava no Rio de Janeiro há uma semana, contou que este seria o último passeio na capital fluminense, antes de retornar para Mato Grosso, nesta segunda-feira (20).

TEMPO INCONSTANTE

Karlla contou que o grupo foi informado sobre a possibilidade de chuva na tarde de domingo, porém, decidiu continuar pelo tempo ser “inconstante”.

Segundo ela, Leilson tinha cerca de 10 anos de experiência, como guia turístico, e ele teria afirmado que o tempo muda de uma hora para outra e que o passeio poderia acontecer, pois, apesar da previsão, poderia não chover.

“No meio do caminho começou a chuva, uma garoa. Ele (Leilson) perguntou se queríamos continuar e todo mundo decidiu que sim. O guia disse que tinha a chance de chegar no final e ter uma vista com sol”, disse.

No total, o passeio a Pedra da Gávea dura duas horas de subida e outras duas horas na descida, e alterna entre trilha e uso de corda de rapel.

MOMENTO DE DESESPERO

A turista contou que um momento de pânico e desespero aconteceu após o raio atingir o guia. Conforme a mato-grossense, o irmão do guia, que está fazendo curso para seguir a mesma profissão, cuidou dos turistas e levou todos de volta para a cidade.

“Foi desesperador. Eu só sabia chorar e a gente entrou em desespero total. Eu queria descer, mas, ao mesmo tempo, tinha medo, porque podia cair mais raio. A nossa corda teve que ficar, porque como ele estava sentado na beira, tinha chance de ele cair para frente”, conta.

Karlla relatou que todos do grupo sentiram o impacto no momento que o raio caiu. Ela chegou a ligar para o resgate, mas não conseguia falar. O marido dela fez a ligação e chamou os bombeiros. Os bombeiros foram ao local, com um helicóptero, e conseguiram levar o corpo do guia.