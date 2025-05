Primo de Nikolas Ferreira é preso com mais de 30 kg de maconha em Minas Gerais

O primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), identificado como Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, de 28 anos, foi preso na última sexta-feira (23) suspeito de transportar mais de 30 kg de maconha em um carro, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Em depoimento, no entanto, Glaycon alegou que estava atuando como motorista de aplicativo, transportando a droga para uma terceira pessoa. Segundo a Polícia Federal, ele também transportava 3,82g de cocaína e teria informado que o destino da droga seria Nova Serrana, no centro-oeste do estado.

Informações do portal Metrópoles apontam que o entorpecente teria sido pego, inicialmente, por Glaycon e outro homem em uma padaria de Uberlândia. Os dois estavam dentro de um carro e foram abordados na saída da cidade. A Polícia Federal atuou no caso em conjunto com as polícias Civil (PCMG), Militar (PMMG) e Penal (PPMG).

O segundo homem envolvido no caso foi liberado, mas Glaycon foi detido. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva após decisão do juiz, que considerou a possibilidade de tráfico intermunicipal e a quantidade expressiva de drogas apreendidas.

Em resposta ao jornal Folha de S. Paulo, a defesa de Glaycon afirmou que ele terá a inocência provada Justiça, pontuando que aguarda novas informações para prestar esclarecimentos.

Além de primo de Nikolas Ferreira (PL-MG), Glaycon é filho de Eneas Fernandes, que foi candidato do PL à prefeitura de Nova Serrana nas últimas eleições municipais.