Polícia encontra seis pistolas e uma escopeta na casa do vereador Gabriel Monteiro, diz jornal

A Polícia Civil apreendeu um veículo blindado, seis pistolas e uma escopeta durante operação na casa do vereador Gabriel Monteiro (sem partido), nesta quinta-feira (7), no Rio de Janeiro. Ele é investigado pelo vazamento de vídeo íntimo com uma adolescente. As informações são do jornal Correio da Bahia.

Segundo o delegado Luis Mauricio Armond Campos, titular da 42ª DP, o material apreendido inclui armas longas, carregadores e coletes.

“Faremos um levantamento, se existe alguma restrição, se existe alguma circunstância a ser levada em conta. E aí vamos verificar, depois dessas análises, o que fazer com esses equipamentos”, informou.

O jornal carioca O Dia apurou que constam, nos relatos à polícia, denúncias de estupro na casa do parlamentar, uso de drogas por parte de Monteiro, tortura psicológica e lucro mensal com os vídeos do político-youtuber de R$ 300 mil.

Um ex-empregado afirmou que Monteiro fazia festas com presença de adolescentes e "tinha o hábito de fazer brincadeiras, dizendo que iria abrir uma creche".

Conforme o relato obtido pelo O Dia, o vereador teria o costume de dizer que "mulheres de 20 e 21 anos de idade já seriam velhas".

Ao todo, seis pessoas prestaram depoimento na 42ª DP, no Rio, incluindo assessores e ex-funcionários.

Operação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu pelo menos 11 mandados de busca e apreensão contra sete pessoas, incluindo Gabriel Monteiro.

Além da casa e do gabinete do parlamentar na Câmara de Vereadores do Rio, os agentes de segurança estiveram em nove endereços de assessores, ex-assessores e até um empresário ligados ao político.

Gabriel acompanhou as buscas e seguiu para prestar depoimento na delegacia.

A decisão do juiz Guilherme Grandmasson Ferreira Chaves, do plantão judicial, autoriza, a pedido do delegado titular da 42ª DP, a apreensão de material e outros objetos que possam conter informações sobre o crime de disponibilizar registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes.

O intuito da ação policial é verificar arquivos de objetos como laptops, computadores, tablets, celulares, kindles, smartphones, mídias externas e portáteis, como HDs, pendrives, CDs e DVDs.

VAZAMENTO DE VÍDEO ÍNTIMO

Gabriel Monteiro está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio por um suposto vazamento de vídeo íntimo em que ele aparece mantendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos.

A adolescente afirmou à polícia que a relação foi consensual. A mãe dela reiterou essa informação e acrescentou que o relacionamento dos dois começou há 10 meses. Porém, a menor de idade disse ter contado ao vereador que tinha 18 anos.

O vereador disse que as imagens estavam arquivadas em seu celular, ao qual somente os ex-assessores Matheus Souza e Heitor Monteiro tinham acesso. Ambos acusam o político de assédio moral e sexual.